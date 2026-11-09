Аутор:АТВ редакција
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Русија и Украјина у неформалним разговорима показују одређену спремност на компромис када је ријеч о територијалним питањима, уочи нових мировних преговора који сутра почињу у Абу Дабију.
Према оцјени америчког званичника упознатог са припремама за разговоре, Вашингтон први пут уочава стварну жељу руске стране да се рат оконча, преноси Ројтерс.
„Први пут имам осјећај да видимо стварну жељу руске стране да се све ово заврши“, изјавио је амерички званичник, који је о припремама за преговоре говорио под условом анонимности.
Према његовим ријечима, обје стране у разговорима иза затворених врата показују извјесну флексибилност када је ријеч о могућој размјени територија.
Ипак, нагласио је да би се о територијалном питању вјероватно одлучивало тек у завршној фази преговора, након постизања сагласности о другим кључним питањима.
(Б92)
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