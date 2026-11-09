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ЕУ припрема закон против зависности од друштвених мрежа и АИ четботова

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АТВ редакција
09.11.2026 20:35

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друштвене мреже
Фото: pexels/Abdulkadir Emiroğlu

Европска унија припрема нова ограничења за технолошке компаније, којима би корисницима било омогућено да искључе функције друштвених мрежа и вјештачке интелигенције које подстичу компулзивно или прекомјерно коришћење дигиталних услуга.

Према нацрту Закона о дигиталној правичности (Digital Fairness Act), компаније ће морати да омогуће и пунолетним корисницима да искључе функције које их подстичу да проводе превише времена на њиховим платформама.

Предложене мjере односиле би се и на системе вjештачке интелигенције који симулирају личне односе како би подстакли кориснике да наставе интеракцију са четботовима.

Нова правила могла би да погоде неке од највећих свjетских технолошких компанија, укључујући Мету, Алфабет, као и фирму Бајтденс, власника Тиктока, чије се платформе у великој мери ослањају на функције осмишљене да задрже пажњу корисника и продуже врijеме проведено на апликацијама.

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Компанијама које не буду поштовале нова правила претиле би казне у висини до шест одсто њихових укупних годишњих прихода на свjетском нивоу.

Европска комисија требало би да представи предлог закона у срijеду.

Брисел је већ покренуо поступке против великих друштвених мрежа због сумњи да користе дизајн који подстиче зависничко понашање корисника.

Мета и Тикток налазе се већ под истрагом због могућег кршења правила у оквиру Закона о дигиталним услугама (ДСА), преноси Спутник.

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Тагови :

Европска унија

друштвене мреже

Вјештачка интелигенција

чет ботови

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