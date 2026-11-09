Тајна просторија у вили бившег предсједника Парагваја: Иза скривених врата пронађен трезор с израелским системом

Аутор:АТВ редакција
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Парагвајска полиција и тужилаштво претресли су у недјељу љетну вилу смијењеног предсједника Сантијага Пење (Santiago Peña), а током акције откривена су скривена врата иза којих се, према писању локалних медија, налази трезор са напредним сигурносним системом.
Како преноси парагвајски лист АБЦ Колор (ABC Color), позивајући се на тужиоце који су учествовали у претресу, ријеч је о трезору сакривеном иза лажног зида, који је наводно опремљен израелским сигурносним системом и читачем шаренице ока.
Претрес је започео око 19 часова по локалном времену у насељу Сијерво Куа (Ciervo Cuá), у Сан Бернардину, туристичком мјесту у департману Кордиљера, удаљеном приближно 50 километара од парагвајске престонице Асунсиона.
Тужилаштво Парагваја потврдило је да је извршен претрес некретнине бившег предсједника у оквиру случаја који се односи на Уено банку (Ueno Bank). Акцију су предводили тужиоци Силвија Гонзалес, Кристијан Бенитес и Елена Фјоре.
#Atento | La Fiscalía de Paraguay halló una bóveda oculta detrás de una pared falsa durante un allanamiento en la mansión de verano del expresidente Santiago Peña, ubicada en San Bernardino. El operativo se realizó en el marco de las investigaciones por el caso Ueno Bank. La bóveda cuenta con un sofisticado sistema de seguridad de fabricación israelí— Diario La República (@larepublica_co) November 9, 2026
Међутим, у званичном саопштењу тужилаштва није поменуто постојање трезора.
АБЦ Колор је накнадно објавио снимке из унутрашњости виле, на којима се види ходник који води до скривених врата. Према информацијама овог листа, врата су заштићена дигиталном шифром и технологијом за препознавање лица, због чега истражиоци нису успјели да их отворе.
Иако су поједини медији објавили да се иза врата налази трезор, та информација засад није званично потврђена. Није познато ни шта се налази у скривеној просторији.
О постојању трезора са савременим системом заштите раније је извјештавао и парагвајски лист Ултима Ора (Última Hora), али без додатних информација о његовом садржају.
Надлежни органи до недјеље увече нису саопштили ни да ли су током претреса пронађени и заплијењени предмети који би могли бити значајни за истрагу.
Поред скривене просторије, пажњу истражилаца привукао је и начин финансирања изградње луксузне некретнине.
Према писању АБЦ Колора, изградња виле коштала је приближно 1,2 милиона долара, а Пења је 13. маја 2024. године за њу подигао два кредита код Уено банке.
Колапс ове банке прошле седмице изазвао је озбиљну политичку кризу у Парагвају.
Из тужилаштва је потврђено да се претрес спроводи у оквиру истраге против бившег предсједника, који се сумњичи за злоупотребу повјерења у својству подстрекача, као и за управљање у сопствену корист у својству извршиоца.
Пења је смијењен у петак, након поступка опозива, а тренутно се налази у притвору у једном војном објекту у Асунсиону.
Бивши предсједник одбацује све оптужбе које му се стављају на терет.
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