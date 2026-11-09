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Потонуо чамац са мигрантима код Крита, најмање 13 погинулих

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АТВ редакција
09.11.2026 16:24

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Спасиоци износе тијела миграната са пловила обалске страже у луци Агија Галини на грчком острву Крит, у понедјељак, 9. новембра 2026. године, након што је 12 људи пронађено мртво на броду јужно од острва, док је још 18 особа спасено.
Фото: Таnjug/Stefanos Rapanis/Eurokinissi via AP

Најмање 13 људи погинуло је након што је чамац са мигрантима потонуо код обале острва Крит, саопштила је грчка обалска стража.

У саопштењу се наводи да је спасено 18 људи, од којих су сви држављани Судана. Четворо преживјелих пребачено је у болницу, укључујући дијете, пренијела је агенција Анадолија.

Надлежни органи саопштили су да није јасно шта је узроковало смрт људи, али вјерују да је чамац био данима на мору јер због јаких вјетрова није могао да стигне до обале.

Крит је и даље једна од неколико кључних капија за мигранте који покушавају да стигну до Европе са Блиског истока и из Сјеверне Африке, са више од 22.000 од 86.400 долазака морским путем од почетка године само на то острво, преноси Срна.

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Тагови :

Грчка

Мигранти

преминули

утапање

Крит

спасавање

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