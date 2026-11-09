Аутор:АТВ редакција
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Најмање 13 људи погинуло је након што је чамац са мигрантима потонуо код обале острва Крит, саопштила је грчка обалска стража.
У саопштењу се наводи да је спасено 18 људи, од којих су сви држављани Судана. Четворо преживјелих пребачено је у болницу, укључујући дијете, пренијела је агенција Анадолија.
Надлежни органи саопштили су да није јасно шта је узроковало смрт људи, али вјерују да је чамац био данима на мору јер због јаких вјетрова није могао да стигне до обале.
Крит је и даље једна од неколико кључних капија за мигранте који покушавају да стигну до Европе са Блиског истока и из Сјеверне Африке, са више од 22.000 од 86.400 долазака морским путем од почетка године само на то острво, преноси Срна.
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