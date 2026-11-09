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Број жртава експлозије у турској жељезари порастао на десет

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АТВ редакција
09.11.2026 15:50

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Дим се диже након експлозије у жељезари „Хабаш“ у Измиру, у Турској, у понедјељак, 9. новембра 2026. godine.
Фото: Таnjug/Ali Ihsan Ciftci/IHA via AP

Број жртава експлозије у жељезари у турском граду Измиру порастао је на десет, а 15 лица је повријеђено, изјавио је регионални гувернер Сулејман Ербан.

Претходно је лист "Аксам" пренио да се експлозија догодила у жељезари "Хабас", у провинцији Измир.

Медији су раније јавили да је погинуло шест особа.

За сада није познат узрок несреће, преноси Срна.

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Тагови :

Турска

Експлозија

жељезара

жртве

погинули

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