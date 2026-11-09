Аутор:АТВ редакција
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Број жртава експлозије у жељезари у турском граду Измиру порастао је на десет, а 15 лица је повријеђено, изјавио је регионални гувернер Сулејман Ербан.
Претходно је лист "Аксам" пренио да се експлозија догодила у жељезари "Хабас", у провинцији Измир.
Медији су раније јавили да је погинуло шест особа.
За сада није познат узрок несреће, преноси Срна.
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