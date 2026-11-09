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Човјек пао са крузера: Спасен након девет сати проведених у води

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АТВ редакција
09.11.2026 14:47

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Крузери плове морем
Фото: Pexels/Sinan Aslan

Пијаниста који је пао са крузера компаније "Ројал Каринијен" у Тихи океан пронађен је око 32 километра од калифорнијске обале, након што је девет сати провео у води, саопштили су данас амерички званичници.

Два рибара су уочила човјека у мору у близини острва Каталина у петак, преноси ЦБС.

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"Ја сам рекао 'да, то је људско биће, зауставите брод", изјавио је Грант Гарет, који је заједно са Шоном Нортоном примјетио човјека у океану.

Рибари су навели да је човјек који је спасен из мора рекао да је пијаниста који је путовао крузером "Овације мора" са 14 палуба.

Мушкарац, чији идентитет још није откривен, превезен је у болницу у стабилном стању, саопштила је америчка Обалска стража.

Спасиоци су навели да је пијаниста, према њиховим процјенама, пао у океан око 2.30 сати, око девет сати прије него што је откривен.

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"Налазио се око 24 до 32 километра од обале, практично усред океана", рекао је шеф спасилачког батаљона Њупорт Бич, Адам Јасенда.

(Танјуг)

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Тагови :

Тихи океан

спасавање

Крузер

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