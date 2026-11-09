Упозорење за потрошаче: Овај производ се хитно повлачи са тржишта

Аутор:АТВ редакција
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Државни инспекторат Хрватске обавијестио је потрошаче о хитном опозиву сета кухињског прибора од пет дијелова.
До повлачења с полица дошло је због утврђене миграције примарних ароматских амина (ПАА). Због тога производ није у складу с Уредбом Еуропског парламента и Вијећа о материјалима и предметима који долазе у додир с храном.
Произвођач спорног кухињског прибора је кинеска компанија Ningbo Yawen International Trading Co. Ltd., док је земља поријекла Кина.
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Као добављач наведен је Kik – Textilien und Non-Food GmbH из Њемачке, а производ у малопродају ставља компанија KiK Textilien und Non-Food d.o.o. са сједиштем у Запрешићу.
Надлежне службе истичу како се обавијест о опозиву односи искључиво на производ с наведеним подацима, а детаљније информације доступне су на интернетским страницама трговца.
(РадиоСарајево)
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