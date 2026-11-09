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Огласио се тужилац о трагедији на Златибору: Шта се зна о дјевојци чије је тијело пронађено?

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АТВ редакција
09.11.2026 14:03

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У ширем центру Златибора данас је дошло до трагедије, када је на плочнику испред зграде пронађено тијело млађе жене, за коју се за сада претпоставља да је у питању руска држављанка.

"Увиђај је у току, претпоставља се да је у питању дјевојка стара око двадесетак година и да је руска држављанка. Још увијек нису познате околности под којима је дошло до њеног страдања. Да ли је сама скочила или пала са терасе, или да ли је евентулано у питању убиство. Више информација биће познато након увиђаја", потврђено је за РИНУ у надлежном тужилаштву у Ужицу.

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Полиција је блокирала подручје, а на лице мјеста хитно су упућене бројне полицијске патроле, форензичари који ће утврдити оклоности под којима је дошло до ове трагедије.

Дјевојка је боравила у изнајмљеном апартману у згради у ширем центру Златибора.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Златибор

Преминула дјевојка

пронађено тијело

Полиција

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