Огласио се тужилац о трагедији на Златибору: Шта се зна о дјевојци чије је тијело пронађено?

Аутор:АТВ редакција
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У ширем центру Златибора данас је дошло до трагедије, када је на плочнику испред зграде пронађено тијело млађе жене, за коју се за сада претпоставља да је у питању руска држављанка.
"Увиђај је у току, претпоставља се да је у питању дјевојка стара око двадесетак година и да је руска држављанка. Још увијек нису познате околности под којима је дошло до њеног страдања. Да ли је сама скочила или пала са терасе, или да ли је евентулано у питању убиство. Више информација биће познато након увиђаја", потврђено је за РИНУ у надлежном тужилаштву у Ужицу.
Србија
На Златибору пронађено тијело дјевојке: Сумња се да је убијена и бачена са терасе
Полиција је блокирала подручје, а на лице мјеста хитно су упућене бројне полицијске патроле, форензичари који ће утврдити оклоности под којима је дошло до ове трагедије.
Дјевојка је боравила у изнајмљеном апартману у згради у ширем центру Златибора.
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