Ко је Кинескиња због које се тресе милијардер

Аутор:АТВ редакција
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Алис Хуанг, кинеска технолошка менаџерка која је наводно била блиска с директором Нвидије Јенсеном Хуангом, према писању америчких медија била је под сумњом америчких власти да прикупља обавјештајне податке за Пекинг.
Али случај се не врти само око њеног односа с једним од најутицајнијих људи у индустрији вјештачке интелигенције. Истражиоци су, према тим наводима, пажњу усмјерили и на фирму Мегаспид Интернешнал, која се повезује с могућим преусмјеравањем напредних Нвидијиних чипова у Кину.
О случају су први извијестили Њујорк Тајмс" и "Вол Стрит Журнал", позивајући се на изворе упознате с америчким надзором. Према тим наводима, амерички званичници су још прошле године закључили да Алис Хуанг покушава доћи до информација од шефа Нвидије. Ријеч је о осјетљивом подручју јер се Сједињене Државе и Кина такмиче у развоју напредних система вјештачке интелигенције, а Вашингтон ограничава извоз најнапреднијих Нвидијиних чипова у Кину због забринутости за националну безбједности.
О тој се жени, која се наводно користи и именом Хуанг Ле, засад зна релативно мало. Према писању "Њујорк Тајмс", кинеска је држављанка, говори добро енглески и има везе с високим званичницима и водећим људима у глобалној индустрији вјештачке интелигенције. Упркос истом презимену, није у роду с Јенсеном Хуангом, 63-годишњим тајванско-америчким директором Нвидије. АФП је пронашао њен кратки профил на интернет страници кинеске базе података о инвестиционим фондовима. У њему се наводе ранији послови у банци ХСБЦ те ангажман као новинарке кинеских медијских кућа ЦЦТВ и Хунан ТВ. Међутим, АФП није успио независно потврдити вјеродостојност профила ни утврдити ко га је саставио, преноси "Вечерњи".
黄仁勋和情人Alice Huang更多照片首次曝光 https://t.co/2zOmMkOBcm— 大厂白洁 (@santoulang) November 9, 2026
Прошле седмице медији су почели писати о наводној блискости Алис Хуанг и директора Нвидије Јенсена Хуанга, а прича је добила нову димензију у недјељу, када је Хуанг запосленицима компаније признао да је био невјеран супрузи. Рекао им је да му је због тога "дубоко жао". Притом су у јавност доспјеле и фотографије и снимци њиховог дружења.
На фотографији са индустријског окупљања 2024, објављеној на ЛинкедИну, Хуанг сједи поред жене за коју се вјерује да је Алис Хуанг. Њих двоје су се поновно нашли годину послије, на вечери коју је шеф Нвидије организовао у кинеском ресторану у Тајпеију током сајма Компитекс. Снимци новинара приказују их како разговарају с осталим узваницима, а у једном тренутку Хуанг је грли, након чега га она љуби у образ. Ресторан су напустили заједно, истим аутомобилом.
У вријеме када су америчке власти наводно почеле сумњати у њене активности, Алис Хуанг била је једна од водећих особа у компанији Мегаспид Интернешнал са сједиштем у Сингапуру. Компанија изнајмљује компјутерску снагу другим компанијама за тренирање и покретање система вјештачке интелигенције. На својим интернет страницама Мегаспид се описује као "кључни пословни партнер Нвидијиног пословања с компјутерским облаком у азијско-пацифичкој регији".
На ЛинкедИну наводи канцеларије у Сингапуру, Малезији и Индонезији, но профил компаније упућује на релативно мали број запослених. Према подацима сингапурских власти, компанија се раније звала 7Роад Интернешнал, што упућује на могућу повезаност с кинеском фирмом за развој видеоигара 7Роад. АФП је покушао контактирати Мегаспид на броју наведеном на њеној интернет страници, али особа која се јавила рекла је да не познаје компанију и да је ријеч о приватном телефонском броју.
Америчке власти истраживале су Мегаспид од 2024. због сумње да је помагала у преусмјеравању Нвидијиних чипова у Кину, објавио је "Њујорк Тајмс".
Према истом извору, Алис Хуанг испитивале су и сингапурске власти 2025. године. О могућој истрази у Сингапуру раније је извијестио и "Блумберг", наводећи сумње у кријумчарење Нвидијиних чипова у Кину. АФП је затражио коментар сингапурске полиције и министарства унутарњих послова. Мегаспид је у децембру 2025. одбацио "Блумбергово" извјештавање, устврдивши да оно "садржи обмањујуће информације и нетачне инсинуације", укључујући тврдње да је фирма можда учествовала у незаконитим трансферима чипова.
Засад, дакле, нема јавно потврђених доказа да је Алис Хуанг починила шпијунажу или да је Мегаспид незаконито пребацивао чипове у Кину.
Споменимо и да је амерички предсједник Доналд Трамп стао у обрану извршног директора Нвидије Јенсена Хуанга након што је овај признао да је био невјеран супрузи.
"Мислим да је он частан човјек. Вјероватно има оправдање за то. Треба чути његову страну приче", рекао је Трамп новинарима у недјељу, одговарајући на питање је ли требао раније реаговати на обавјештајне информације о Хуангу.
Додао је да с директором Нвидије није разговарао о случају, али да је обавио "невјероватан посао" за САД и да би требао остати на челу компаније. Трамп је притом рекао да би Хуанга повео и на своје предстојеће путовање у Азију, иако још није одлучио хоће ли му се директор Нвидије придружити.
Хуанг је у недјељу у поруци запосленицима признао да је био невјеран супрузи те да је својим поступцима повриједио њу и њихову дјецу. Испричао се и колегама, управном одбору, пословним партнерима и акционарима, поручивши да преузима пуну одговорност за своје поступке.
Истакао је и да је потпуно посвећен Нвидији те да ће сарађивати у истрази. Управни одбор компаније објавио је да покреће независну истрагу како би утврдио је ли Хуанг био мета стране обавјештајне операције. Истрагу ће надзирати одбор независних директора уз помоћ спољних правних савјетника. Нвидиа је притом нагласила да засад нема разлога вјеровати да су угрожени америчка национална безбједност или пословне тајне компаније.
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