Пекинг одбацио оптужбе о шпијунажи

Аутор:АТВ редакција
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Из кинеског Министарства спољних послова данас су одбачене оптужбе о шпијунажи повезане са афером директора технолошке компаније "Нвидија" Јенсена Хванга.
Портпарол кинеског Министарства спољних послова Гуо Ђијакун је оптужбе оцијенио као измишљотине и клевету.
Директор "Нвидије" недавно је пред одбором признао да је био невјеран супрузи, због чега је компанија покренула интерну истрагу.
Из компаније је саопштено да тренутно нема никаквог разлога за увјерење да су трговинске тајне или америчка национална сигурност компромитовани због директорове афере.
Неколико медија писало је раније да је Хванг можда постао мета стране шпијунаже јер је био у вези са женом за коју амерички обавјештајни кругови сумњају да је радила за кинеске обавјештајне службе.
Кинески државни лист "Глобал тајмс" такође одбацује оптужбе, наводећи да су амерички медији "надували" случај у шпијунски скандал на основу само неколицине фотографија жене "азијског поријекла" и напора "Нвидије" да ублажи трговинска ограничења Кине.
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Амерички дневник "Њујорк тајмс" је прошлог месеца објавио да је Хванг био у вези са Алис Хванг, бившом директорком сингапурске компаније "Мегаспид", са којом није у сродству.
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