Нови инцидент на аеродрому у Прагу: Плафон се урушио други пут за мање од мјесец дана

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Дио спуштеног плафона у Терминалу 1 Аеродрома „Вацлав Хавел“ у Прагу урушио се током радова на реконструкцији вентилационог система. У инциденту није било повријеђених, а редовно одвијање аеродромског саобраћаја није било угрожено.
Дио спуштене плафонске конструкције с постављеним екранима урушио се у четвртак, 5. новембра, око 4.30 часова ујутру.
Према информацијама које је објавила управа аеродрома, простор у којем је дошло до урушавања претходно је био превентивно затворен и испражњен због грађевинских радова, тако да се у тренутку инцидента у њему нико није налазио.
Портпаролка аеродрома Дениса Хејтманкова потврдила је да је до урушавања дошло током реконструкције вентилационог система. Истакла је да догађај није утицао на процес пријаве путника, нити на њихово кретање кроз аеродром.
Простор је након инцидента обезбијеђен, а његово поновно отварање зависиће од процјене безбједности.
Ово није први пут да се током радова у Терминалу 1 урушава дио плафонске конструкције.
Сличан инцидент догодио се и 10. октобра, када су се у подручју пасошке контроле урушили дио плафона и конструкција с екранима. Тада је безбједносна камера забиљежила пад конструкције у простору у којем путници иначе чекају на пасошку контролу.
Ни у том случају није било повријеђених.
Према прелиминарним резултатима истраге првог инцидента, одговорност за пропусте била је на страни извођача грађевинских радова. Коначни закључци чекају се након стручне процјене овлашћеног статичара.
Аеродром је потврдио да истражује оба случаја у сарадњи с извођачима грађевинских радова, док је узрок новог урушавања предмет додатне провјере.
Радови на модернизацији вентилационог система и проширењу капацитета пасошке контроле почели су у септембру 2026. године и одвијају се док аеродром нормално функционише.
Пројектом је предвиђено постављање додатних пет класичних шалтера за пасошку контролу и четири аутоматизоване капије „Изи гоу гејт“ (EasyGoGate), као и проширење простора за чекање путника.
Укупна вриједност пројекта износи приближно 290 милиона чешких круна, односно око 260 милиона круна без ПДВ-а за грађевинске радове и повезане услуге, према објављеним подацима о уговору.
Завршетак радова планиран је за крај априла 2027. године.
Управа аеродрома поручује да се радови настављају уз безбједносне мјере и да се простори у којима се изводе грађевински радови морају претходно означити, обезбиједити и затворити за путнике.
Иако ниједан од два инцидента није изазвао повреде, поновљено урушавање плафонских конструкција током исте реконструкције отворило је питања о надзору и безбједности извођења радова у једном од најпрометнијих дијелова прашког аеродрома.
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