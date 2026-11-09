Шпанија издала црвено упозорење

Аутор:АТВ редакција
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Државна метеоролошка агенција Шпаније саопштила је да је издала највише, црвено упозорење на обилне падавине у појединим дијеловима земље.
"Екстремна опасност. Поплаве и велики пораст нивоа воде. Максималан опрез!", написано је на "Икс" налогу Агенције.
Према наводима Агенције, упозорење се односи на сјевер провинције Касерес у области Екстрамадура и југ провинције Авила у области Кастиља и Леон, преноси Срна.
Упозорење ће бити на снази до сутра увече.
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