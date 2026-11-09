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Шпанија издала црвено упозорење

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АТВ редакција
09.11.2026 16:12

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Шпанија издала црвено упозорење
Фото: Envato/mibuch

Државна метеоролошка агенција Шпаније саопштила је да је издала највише, црвено упозорење на обилне падавине у појединим дијеловима земље.

"Екстремна опасност. Поплаве и велики пораст нивоа воде. Максималан опрез!", написано је на "Икс" налогу Агенције.

Према наводима Агенције, упозорење се односи на сјевер провинције Касерес у области Екстрамадура и југ провинције Авила у области Кастиља и Леон, преноси Срна.

Упозорење ће бити на снази до сутра увече.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Шпанија

Киша

Упозорење

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