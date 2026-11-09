Водафон у Њемачкој отпушта 2.300 радника

Аутор:АТВ редакција
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Телекомуникациона група "Водафон" отпустиће 2.300 људи у Њемачкој у оквиру програма смањења трошкова и реструктурисања пословања у овој земљи, изјавио је директор компаније Марсел де Грут.
Он је рекао запосленима да ће око 2.300 радних мјеста бити укинуто или ће запослени бити премјештени у наредне двије године као дио свеобухватне реорганизације.
"Водафон" у Њемачкој запошљава око 12.000 људи.
Мрежни оператер са сједиштем у Диселдорфу оправдао је пакет мјера потребом за поједностављењем структура и обнављањем конкурентности компаније након пада броја корисника током претходних година, пренијела је агенција ДПА.
Поред уштеда на материјалним и оперативним трошковима, очекује се да ће одјељење за људске ресурсе посебно допринијети смањењу трошкова. Уштеда ће се остварити и већом употребом вјештачке интелигенције, преноси Срна.
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