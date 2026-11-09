Плата до 2.500 евра: Посао на Антарктику има неколико необичних услова

Аутор:АТВ редакција
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Замислите да вам је посао да сваког јутра посматрате пингвине, бројите њихова јаја, дочекујете туристе и шаљете разгледнице са једног од најудаљенијих мјеста на планети. За то можете да зарадите и до 2.500 евра мјесечно, уз обезбијеђене храну и смјештај.
Међутим, иза ове несвакидашње пословне понуде крију се услови због којих би многи добро размислили прије него што спакују кофере.
Британска организација УК Антарктик Херитаге Труст сваке године ангажује мали тим људи за рад у Порт Локроју, некадашњој британској бази на Антарктику, која је данас музеј, туристичка атракција и дом једне од најнеобичнијих пошта на свијету.
Како преноси БИЗЛајф, радно мјесто налази се на острву Гудије, у Палмеровом архипелагу, на простору приближно великом као фудбалски терен.
Током антарктичког љета, од новембра до марта, ово изоловано мјесто посјећује између 10.000 и 18.000 туриста, углавном путника са експедицијских крузера.
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Запослени их дочекују, упознају са историјом базе, продају сувенире и обрађују разгледнице. Током једне сезоне кроз њихове руке прође више од 80.000 пошиљака.
Ипак, највећу пажњу привлачи један потпуно другачији задатак.
На острву живи колонија од приближно 1.000 генту пингвина, чије се размножавање прати већ деценијама.
Задатак запослених јесте да биљеже број гнијезда, јаја и младунаца, као и промјене у популацији. Прикупљени подаци користе се за научна истраживања и праћење утицаја туризма на живот ових животиња.
Програм се спроводи од 1996. године, у сарадњи са Британским антарктичким институтом.
Током децембра 2024. године на острву је евидентирано 571 гнијездо и 938 јаја. Посматрање се наставља и након излегања младунаца, када запослени поново излазе на терен и биљеже резултате.
Међутим, свакодневица на овом необичном радном мјесту није ни приближно толико романтична колико изгледа на фотографијама.
Мјесечна зарада зависи од радног мјеста и креће се од 1.449 до 2.096 британских фунти, односно приближно од 1.700 до 2.500 евра.
Организација обезбјеђује смјештај, храну и топлу одјећу, али на острву готово да нема погодности које већина људи сматра основним.
Прије свега, нема текуће воде. Пијаћа вода допрема се бродовима у канистерима од 20 литара, а запослени могу да се туширају углавном само једном недјељно.
Ако лоше вријеме спријечи долазак бродова, период без туширања може да потраје чак двије недјеље. Ни коришћење тоалета није једноставно. Он је преносив, а запослени морају свакодневно ручно да га празне.
Електрична енергија добија се искључиво из соларних панела, па нема коришћења уређаја који троше много струје, попут фена за косу или микроталасне пећнице.
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Не постоји ни класична мобилна мрежа, док је комуникација са спољним свијетом могућа путем сателитске везе или интернета са бродова који пристају у близини.
Чланови тима живе заједно у обновљеној бараци, гдје спавају на креветима на спрат.
Температура у унутрашњости објекта одржава се на приближно 14 до 15 степени, док се напољу креће између минус пет и плус пет степени.
Поред рада са туристима и праћења пингвина, запослени морају да чисте снијег, истоварају терет са бродова и преносе кутије тешке до 15 килограма.
Због тога је добра физичка кондиција један од најважнијих услова за пријаву.
Занимљиво је да научно образовање није неопходно, нити постоји горња старосна граница. Кандидати морају имати најмање 18 година, бити спремни за физички захтјеван рад и поштовати забрану пушења.
Постоји, међутим, још једно ограничење које ову прилику чини недоступном многим заинтересованима.
Кандидати морају да живе у Великој Британији и имају важеће право на рад у тој земљи.
То значи да посао није отворен за све заинтересоване из других држава, без обзира на њихове квалификације и спремност да проведу неколико мјесеци на Антарктику.
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Такође, понуђени износи нису нето зараде. Ангажовани раде као самозапослена лица и сами сносе одговорност за плаћање пореза.
Пријаве за сезону 2026/2027. већ су завршене, док се нови конкурс очекује почетком 2027. године.
За оне који не испуњавају услове, али желе да допринесу очувању антарктичке природе, организација нуди могућност симболичног усвајања пингвина.
Пакет укључује сертификат, плишану играчку, разгледницу са Антарктика и обавјештења о животу колоније, док се прикупљена средства користе за заштиту животиња. Тако посао који на први поглед дјелује као идеална прилика за љубитеље природе заправо представља озбиљан тест издржљивости.
Плата до 2.500 евра, живот међу пингвинима и поглед на ледене предјеле звуче примамљиво, али неколико мјесеци без свакодневног туширања, приватности и уобичајеног комфора ипак нису за свакога.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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