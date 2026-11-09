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У граду са стомилионским буџетом, радници плате траже на улици

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АТВ редакција
09.11.2026 16:21

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У граду са стомилионским буџетом, радници плате траже на улици
Фото: АТВ

Из стомилионског буџета града Бијељина новац се свакодневно исплаћује и фантомским организацијама, док радници своје зарађене плате из локалног буџета траже на улици, штрајковима и протестима, поручили су радници бијељинског вртића и група незадовољних службеника Градске управе.

Са данашњег протеста испред зграде Градске управе у Бијељини, службеница која је 20 година запослена у градској администрацији Љубица Млађеновић, позвала је све надлежне у Републици Српској да више не ћуте на незавидну ситуацију у којој се налазе сви буџетски корисници у овом граду.

"У овом нељудском, ненормалном и неморалном моменту, ми морамо да молимо за своју плату која нам је законом обезбијеђена. Овај народ заиста има проблем, а то је проблем финансија, од којих зависе наше породице", рекла је Млађеновићева новинарима.

Она каже да су испате из градског буџета свакодневне и да је данас, док незадовољни радници стоје под прозорима градске власти, "више од 20.000 КМ исплаћено фантомским организацијама".

Млађеновићева атмосферу на послу описује као ужасну и упозорава да је "свакодневно у Градској управи Бијељине хиљаде незаконитих радњи".

"Радимо под мобингом, под константном контролом појединих људи, тешко је да се сконцентришемо на посао, јер сваки дан очекујемо да ће неко бити кажњен или незаконито премјештен", навела је Млађеновићева.

На протесту су радници Дјечијег вртића "Чика Јова Змај" још једном позвали Град као оснивача да почне редовно измиривати плате и накнаде за 140 радника који се старају о готово 900 бијељинских малишана, а након трогодишње узалудне борбе поново су у штрајку.

"Инсистираћемо поново на преговорима, за сада смо одбијени", рекла је предсједник Синдикалне организације вртића Адриана Мирић, преноси Срна.

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Тагови :

Штрајк

Радници

Градска управа Бијељина

буџет

Љубиша Петровић

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