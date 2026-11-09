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Бијела кућа хитно блокирана! Узбуна у Вашингтону, реаговала Тајна служба

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АТВ редакција
09.11.2026 16:44

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Припадник америчке Тајне службе из тима за противснајперско дјеловање надгледа подручје Бијеле куће у Вашингтону, у понедјељак, 9. новембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon

Једна особа је у понедјељак ујутру аутомобилом улетјела у парк сјеверно од Бијеле куће, због чега је предсједничка резиденција стављена под привремену блокаду.

Око 10.00 часова по источноамеричком времену, Тајна служба је наложила већини новинара у Бијелој кући да уђу у зграду и остану унутра.

Убрзо потом, на платформи Икс појавио се снимак на којем се види како возач аутомобилом удара у знак у парку Лафајет сквер, који се налази непосредно сјеверно од Бијеле куће. На снимку се види и како возач излази из аутомобила из којег куља дим, након чега долази до сукоба са савезним званичницима.

За сада није познато да ли је ријеч о намјерном чину или несрећи. Предсједник САД Доналд Трамп у том тренутку налазио се у Бијелој кући.

(Курир)

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Тагови :

Бијела кућа

Узбуна

Напад

тајна служба

Вашингтон

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