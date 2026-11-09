Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је у понедјељак ујутру аутомобилом улетјела у парк сјеверно од Бијеле куће, због чега је предсједничка резиденција стављена под привремену блокаду.
Око 10.00 часова по источноамеричком времену, Тајна служба је наложила већини новинара у Бијелој кући да уђу у зграду и остану унутра.
Убрзо потом, на платформи Икс појавио се снимак на којем се види како возач аутомобилом удара у знак у парку Лафајет сквер, који се налази непосредно сјеверно од Бијеле куће. На снимку се види и како возач излази из аутомобила из којег куља дим, након чега долази до сукоба са савезним званичницима.
BREAKING: White House press corps reportedly evacuated by USSS after someone crashed a vehicle into a sign near the White House and fighting with Secret Service and National Guard. https://t.co/QqV7azZPiQ— Breaking911 (@Breaking911) November 9, 2026
За сада није познато да ли је ријеч о намјерном чину или несрећи. Предсједник САД Доналд Трамп у том тренутку налазио се у Бијелој кући.
(Курир)
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