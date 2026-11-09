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Ердоган: У жељезари погинуло 16 људи

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АТВ редакција
09.11.2026 17:50

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Турски председник Реџеп Тајип Ердоган разговарао је са јужнокорејским председником Ли Џе Мјунгом током њиховог састанка у председничкој Плавој кући у Сеулу, Јужна Кореја, у уторак, 3. новембра 2026. године.
Фото: Таnjug/Jeon Heon Kyun/Pool Photo via AP

Шеснаест људи погинуло је од експлозије у жељезари на западу Турске, изјавио је предсједник Реџеп Тајип Ердоган након сједнице Владе.

Експлозија се догодила око поднева у жељезари "Хабас" у приобалној провинцији Измир, саопштено је раније из канцеларије гувернера.

Према првим налазима, несрећа се догодила када је кран са плафона жељезаре пао у пећ током процеса ливења течног челика, преноси Срна.

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Снимци које су емитовале локалне телевизијске станице приказују велике облаке сиве прашине док се дижу изнад постројења.

Повријеђени су пребачени у регионалне болнице, а троје од 14 њих су у тешком стању, наводи се у извјештајима.

Операције потраге и спасавања су у току да би се стигло до 10 људи који су још заробљени испод рушевина.

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Тагови :

Турска

Експлозија

жељезара

Реџеп Тајип Ердоган

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