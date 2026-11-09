Ердоган: У жељезари погинуло 16 људи

Аутор:АТВ редакција
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Шеснаест људи погинуло је од експлозије у жељезари на западу Турске, изјавио је предсједник Реџеп Тајип Ердоган након сједнице Владе.
Експлозија се догодила око поднева у жељезари "Хабас" у приобалној провинцији Измир, саопштено је раније из канцеларије гувернера.
Према првим налазима, несрећа се догодила када је кран са плафона жељезаре пао у пећ током процеса ливења течног челика, преноси Срна.
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Број жртава експлозије у турској жељезари порастао на десет
Снимци које су емитовале локалне телевизијске станице приказују велике облаке сиве прашине док се дижу изнад постројења.
Повријеђени су пребачени у регионалне болнице, а троје од 14 њих су у тешком стању, наводи се у извјештајима.
Операције потраге и спасавања су у току да би се стигло до 10 људи који су још заробљени испод рушевина.
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