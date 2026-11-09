Logo

Мета шири употребу вјештачке интелигенције за провјеру узраста тинејџера на Инстаграму

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
09.11.2026 19:50

Коментари:

0
Мета (позната и само као Meta, а раније као Facebook, Inc.) амерички је мултинационални технолошки конгломерат са сједиштем у Менло Парку, Калифорнија.
Фото: Таnjug/AP Photo/Tony Avelar, File

Компанија Мета саопштила је данас да ће проширити примјену технологије вјештачке интелигенције за процјену узраста корисника Инстаграма широм свијета, како би додатни милиони тинејџера били аутоматски укључени у посебне налоге са заштитним подешавањима.

Ова технологија омогућава компанији да препозна кориснике за које процијени да су тинејџери на основу информација и контекста њихових профила, чак и када је датум рођења подешен тако да указује на то да су одрасли, пренио је Ројтерс.

Након процјене, такви корисници биће пребачени на такозване тинејџерске налоге (Teen Accounts), који подразумијевају аутоматска ограничења у погледу тога ко може с њима да контактира, какав садржај могу да гледају и колико времена проводе на платформи.

Мета је навела да ће родитељи у Сједињеним Америчким Државама током овог мјесеца почети да добијају обавјештења на Инстаграму са објашњењима о начину на који компанија утврђује узраст младих корисника и како могу да помогну да подаци о њиховим годинама буду тачни.

илу-борбени авиони

Свијет

Швеђани тестирали борбени авион којим управља вјештачка интелигенција, ускоро би могао у војну употребу

Компанија је почела и да користи додатни систем провјере у Аустралији, гдје се ослања на податке компаније Епл (Apple) о старосним категоријама корисника уређаја.

Мета наставља да уводи технологију за процјену узраста на Фејсбуку (Facebook), док се сличан систем очекује и на платформи Тредс (Threads) касније ове године.

Ширење система долази у тренутку када се Мета суочава са више тужби у којима се тврди да њене друштвене мреже наносе штету младим корисницима.

Опен АИ

Наука и технологија

Муж тужио ОпенАИ након што је открио разговоре своје супруге

Компанија је у августу постигла нагодбе вриједне до 18 милијарди долара (око 15,5 милијарди евра) са готово свим америчким савезним државама и територијама поводом оптужби да њене платформе негативно утичу на дјецу и тинејџере.

Мета је прошлог мјесеца постигла и нагодбу са младом тужитељком у судском процесу у Лос Анђелесу, у којем се испитивало да ли су Инстаграм и Фејсбук осмишљени тако да изазивају зависност и доприносе проблемима са менталним здрављем и поремећајима у исхрани код младих.

У оквиру договора са америчким државама, Мета се обавезала да унаприједи начин идентификовања малољетних корисника, укључујући дјецу млађу од 13 година, којима није дозвољено коришћење њених платформи, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вјештачка интелигенција

друштвене мреже

технологија

Коментари (0)

Прочитајте више

Вјештачка интелигенција интернет друштвене мреже подаци

Друштво

Један позив, милиони на рачуну: Помоћу АИ лажирали гласове и лица па украли 129 милиона долара

3 д

0
Школе желе да забране вјештачку интелигенцију: Гугл пријети уклањањем претраживања

Свијет

Школе желе да забране вјештачку интелигенцију: Гугл пријети уклањањем претраживања

5 д

0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц стиже на сједницу Владе у Канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 30. септембра 2026. године.

Свијет

Мерц у паници: Морамо брже реаговати

1 седм

1
У Аргентини планирају АИ центар који би трошио струје као три Буенос Ајреса

Економија

У Аргентини планирају АИ центар који би трошио струје као три Буенос Ајреса

1 седм

0

Више из рубрике

Свемир, космос, васиона или универзум је бесконачно пространство које нас окружује

Наука и технологија

Ово се догодило први пут: Робот сам у свемиру саградио специјалну структуру

4 ч

0
Древно археолошко налазиште Гёбекли Тепе у фази ископавања, на којем се налазе камени стубови и историјске рушевине.

Наука и технологија

У Холандији откривен фосил стар 66 милиона година

6 ч

0
Логотип компаније OpenAI приказан је на мобилном телефону испред слике коју је генерисао модел Dall-E (који претвара текст у слику) компаније ChatGPT, 8. децембра 2023. године у Бостону.

Наука и технологија

Муж тужио ОпенАИ након што је открио разговоре своје супруге

3 д

0
Крупни план освјежавајуће чиније јогурта преливене грожђем и бадемима на бијелој позадини.

Наука и технологија

Руси праве свемирски јогурт: Десет пута више корисних бактерија

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима