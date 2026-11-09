Мета шири употребу вјештачке интелигенције за провјеру узраста тинејџера на Инстаграму

Аутор:АТВ редакција
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Компанија Мета саопштила је данас да ће проширити примјену технологије вјештачке интелигенције за процјену узраста корисника Инстаграма широм свијета, како би додатни милиони тинејџера били аутоматски укључени у посебне налоге са заштитним подешавањима.
Ова технологија омогућава компанији да препозна кориснике за које процијени да су тинејџери на основу информација и контекста њихових профила, чак и када је датум рођења подешен тако да указује на то да су одрасли, пренио је Ројтерс.
Након процјене, такви корисници биће пребачени на такозване тинејџерске налоге (Teen Accounts), који подразумијевају аутоматска ограничења у погледу тога ко може с њима да контактира, какав садржај могу да гледају и колико времена проводе на платформи.
Мета је навела да ће родитељи у Сједињеним Америчким Државама током овог мјесеца почети да добијају обавјештења на Инстаграму са објашњењима о начину на који компанија утврђује узраст младих корисника и како могу да помогну да подаци о њиховим годинама буду тачни.
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Компанија је почела и да користи додатни систем провјере у Аустралији, гдје се ослања на податке компаније Епл (Apple) о старосним категоријама корисника уређаја.
Мета наставља да уводи технологију за процјену узраста на Фејсбуку (Facebook), док се сличан систем очекује и на платформи Тредс (Threads) касније ове године.
Ширење система долази у тренутку када се Мета суочава са више тужби у којима се тврди да њене друштвене мреже наносе штету младим корисницима.
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Компанија је у августу постигла нагодбе вриједне до 18 милијарди долара (око 15,5 милијарди евра) са готово свим америчким савезним државама и територијама поводом оптужби да њене платформе негативно утичу на дјецу и тинејџере.
Мета је прошлог мјесеца постигла и нагодбу са младом тужитељком у судском процесу у Лос Анђелесу, у којем се испитивало да ли су Инстаграм и Фејсбук осмишљени тако да изазивају зависност и доприносе проблемима са менталним здрављем и поремећајима у исхрани код младих.
У оквиру договора са америчким државама, Мета се обавезала да унаприједи начин идентификовања малољетних корисника, укључујући дјецу млађу од 13 година, којима није дозвољено коришћење њених платформи, преноси Танјуг.
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