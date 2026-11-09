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У Холандији откривен фосил стар 66 милиона година

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АТВ редакција
09.11.2026 15:12

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Древно археолошко налазиште Гёбекли Тепе у фази ископавања, на којем се налазе камени стубови и историјске рушевине.
Фото: pexels/Alper Murat KİRPİK

Холандски истраживачи открили су изузетно риједак фосил који подсјећа на крабу, а који је живио непосредно прије нестанка диносауруса прије 66 милиона година.

Научници из Националног праисторијског музеја и Природњачког музеја у Мастрихту пронашли су овај примјерак фосила циклида, изумрле групе ракова, у провинцији Лимбург, на југу Холандије.

Како се наводи, у свијету је познато свега неколико десетина врста циклида.

Научницима још није сасвим јасно гдје се ове животиње сврставају на еволутивном стаблу, како су живјеле, нити зашто су нестале.

Овај нови фосил је посебно значајан јер је први примјерак из те групе који је сачуван у три димензије, преноси НЛ тајмс.

„Овај мали фосил пружа неочекивано велики увид“, навели су истраживачи, додајући да он помаже у разумијевању начина живота ових животиња и указује на разноврсност морског света непосредно прије једног од највећих масовних изумирања на Земљи.

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Иако циклиди личе на ситне крабе, истраживачи сматрају да су у древним морима имали другачију улогу. Ове животиње су се појавиле отприлике у исто вријеме када и водоземци, док се морски свијет развио нешто касније.

Циклиди су нестали у истом периоду када и већина морских гмизаваца, а због те временске подударности, научници претпостављају да су они можда живјели као паразити на морским гмизавцима, иако ова претпоставка још није доказан.

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Тагови :

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диносауруси

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