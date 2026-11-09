Logo

Нови напад на кључни саудијски нафтовод

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
09.11.2026 19:23

Коментари:

0
Нафта
Фото: Pixabay/McRonny

Саудијско Министарство енергетике саопштило је да је кључни нафтовод "Исток-Запад" поново био мета напада, што је изазвало пожар који је у међувремену угашен.

Напад је извршен у западној регији Медине, јавила је државна Саудијска новинска агенција позивајући се на званичника Министарства енергетике.

Нико није повријеђен, а рад цјевовода није угрожен. Екипе за ванредне ситуације и специјализовани технички тимови одмах су предузели кораке да обезбиједе локацију, рекао је званичник.

Саудијска Арабија за сада није утврдила ко стоји иза напада. Министарство спољних послова је за претходни напад на цјевовод оптужило проиранске милиције у Ираку.

Хути су такође више пута напали Саудијску Арабију из Јемена током недавне ескалације, подсјећа агенција ДПА.

Нафтовод "Исток-Запад" омогућава транспортовање великих количина нафте из Персијског залива до Црвеног мора заобилажењем Ормуског мореуза, гдје је бродарски саобраћај озбиљно поремећен усљед сукоба САД и Ирана.

Нафтовод је био затворен на неко вријеме послије напада средином септембра, али је од тада наставио са радом, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хути

Саудијска Арабија

Напад

Јемен

Коментари (0)

Више из рубрике

Турски председник Реџеп Тајип Ердоган разговарао је са јужнокорејским председником Ли Џе Мјунгом током њиховог састанка у председничкој Плавој кући у Сеулу, Јужна Кореја, у уторак, 3. новембра 2026. године.

Свијет

Ердоган: У жељезари погинуло 16 људи

3 ч

0
Тајна просторија у вили бившег предсједника Парагваја: Иза скривених врата пронађен трезор с израелским системом

Свијет

Тајна просторија у вили бившег предсједника Парагваја: Иза скривених врата пронађен трезор с израелским системом

4 ч

0
Припадник америчке Тајне службе из тима за противснајперско дјеловање надгледа подручје Бијеле куће у Вашингтону, у понедјељак, 9. новембра 2026. године.

Свијет

Бијела кућа хитно блокирана! Узбуна у Вашингтону, реаговала Тајна служба

4 ч

0
Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.

Свијет

Водафон у Њемачкој отпушта 2.300 радника

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима