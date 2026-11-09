Аутор:АТВ редакција
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Саудијско Министарство енергетике саопштило је да је кључни нафтовод "Исток-Запад" поново био мета напада, што је изазвало пожар који је у међувремену угашен.
Напад је извршен у западној регији Медине, јавила је државна Саудијска новинска агенција позивајући се на званичника Министарства енергетике.
Нико није повријеђен, а рад цјевовода није угрожен. Екипе за ванредне ситуације и специјализовани технички тимови одмах су предузели кораке да обезбиједе локацију, рекао је званичник.
Саудијска Арабија за сада није утврдила ко стоји иза напада. Министарство спољних послова је за претходни напад на цјевовод оптужило проиранске милиције у Ираку.
Хути су такође више пута напали Саудијску Арабију из Јемена током недавне ескалације, подсјећа агенција ДПА.
Нафтовод "Исток-Запад" омогућава транспортовање великих количина нафте из Персијског залива до Црвеног мора заобилажењем Ормуског мореуза, гдје је бродарски саобраћај озбиљно поремећен усљед сукоба САД и Ирана.
Нафтовод је био затворен на неко вријеме послије напада средином септембра, али је од тада наставио са радом, преноси Срна.
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