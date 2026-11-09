Влада усвојила мјере за смањење рачуна за струју

Аутор:АТВ редакција
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Влада Италије усвојила је мјере за умањење рачуна за струју за домаћинства и предузећа од јануара, изјавио је министар енергетике Гилберто Пикето Фратин.
"Мјере ће резултирати просјечним смањењем од око 15 евра по мегават-часу", рекао је Фратин у саопштењу.
Рим ће надокнадити дио трошкова природног гаса који се користи за производњу електричне енергије, рекао је Фратин и потврдио да су услови договорени са Европском комисијом прошлог мјесеца.
Цијене енергената представљају велику главобољу за премијера Ђорђу Мелони, која се суочава са све већим протестима широм Италије због раста трошкова живота уочи општих избора сљедеће године.
Италија је у великој мјери зависна од природног гаса, који се користи за производњу готово половине њене електричне енергије. Подаци показују да то представља највећи удио у ЕУ, преноси Срна.
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