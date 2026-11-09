Аутор:АТВ редакција
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Папа Лав састао се у Буенос Ајресу са пет жртава које су злостављали католички свештеници, саопштено је из Ватикана.
Састанак је трајао више од сат времена, а папа је саслушао свједочења жртава и потврдио да је посвећен јачању напора Римокатоличке цркве у њиховој заштити.
"Папа је разговарао појединачно са сваким од њих, слушајући њихове ријечи, њихове болне личне приче и њихове приједлоге за јачање путева исцјељења у Римокатоличкој цркви", наводи се у саопштењу.
Папа Лав, први папа рођен у САД, налази се на турнеји у три јужноамеричке земље до 17. новембра, преноси Срна.
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