Због ћевапа избили нереди: Нападнута полиција, дигнут хеликоптер

Аутор:АТВ редакција
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Отварање новог локала са ћевапима у Дортмунду, на западу Њемачке, претворило се у озбиљан безбједносни инцидент након што је власник најавио промотивну продају ћевапа за само један евро.
Понуда је привукла велики број људи, а окупљена маса убрзо је измакла контроли. Власник је на крају морао да позове полицију, која је на мјесто догађаја стигла с појачањима, док је због ескалације нереда ангажован и полицијски хеликоптер, преноси „Гардијан“.
Према процјени власника, испред локала окупило се око 1.000 људи, док полиција наводи да их је било приближно 300.
Власник је унапријед рекламирао посебну понуду према којој се ћевап могао купити за свега један евро. У Њемачкој се цијена овог популарног јела, које се припрема од маринираног меса печеног на вертикалном ражњу и служи с поврћем у лепињи или тортиљи, углавном креће између 7,50 и девет евра.
🇩🇪 In #Dortmund, Germany The Döner for €1 offer ended in clashes with police officers and riots.
The owner of the new kebab shop announced that on the first day, a doner kebab would cost only €1.
After the establishment opened, the crowd attempted to storm it. A police patrol called for reinforcements, and only then was the situation brought under control.— Global Brief (@globalbrief_now) November 9, 2026
До приближно 2020. године ћевап је коштао између 3,50 и четири евра. Међутим, поскупљење хране и енергената значајно је повећало цијене, па је ово јело постало један од најуочљивијих симбола инфлације у свакодневном животу Нијемаца.
Њемачка је уједно једно од највећих тржишта ћевапа, а годишње се прода више од 1,3 милијарде порција.
Власник је за отварање ангажовао приватне заштитаре који су требали да контролишу окупљене. Ипак, број људи и све већа гужва убрзо су надмашили њихове могућности, због чега је затражена интервенција полиције.
Долазак полицајаца додатно је заоштрио ситуацију. Према ријечима полицијског портпарола, окупљени су на службенике бацали флаше, камење, пиротехничка средства, па чак и електричне тротинете.
Због ескалације насиља позвана су појачања. На крају је на терену било око 100 полицајаца, а у интервенцију је укључен и полицијски хеликоптер.
Начелник полиције у Дортмунду Тим Фроммајер оштро је осудио нападе на полицијске службенике.
- Свако ко прибјегава насиљу, у овом случају поново против полицијских службеника, није млада особа жељна авантуре нити обични изгредник, него криминалац - навео је Фроммајер у саопштењу.
Он је оптужио дио окупљених да су од самог почетка намјеравали да нападну полицију, додајући да се такво понашање уклапа у образац насиља који је у посљедње вријеме забиљежен на различитим скуповима и протестима.
Током полицијске интервенције ухапшено је неколико особа, а код једног од приведених пронађен је гасни пиштољ.
Против више особа биће поднесене пријаве због нарушавања јавног реда и мира, оштећења имовине и вријеђања.
Полиција није саопштила да ли ће и власник ресторана сносити посљедице због догађаја на отварању локала.
Након инцидента власник је поручио да ће све преостале ћевапе донирати локалној хуманитарној организацији која помаже бескућницима.
(Аваз)
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