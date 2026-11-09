Logo

Због ћевапа избили нереди: Нападнута полиција, дигнут хеликоптер

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
09.11.2026 21:06

Коментари:

0
Промотивна продаја ћевапа за један евро у Дортмунду привукла је стотине људи, а отварање локала претворило се у нереде и напад на полицију.
Фото: X/printscreen

Отварање новог локала са ћевапима у Дортмунду, на западу Њемачке, претворило се у озбиљан безбједносни инцидент након што је власник најавио промотивну продају ћевапа за само један евро.

Понуда је привукла велики број људи, а окупљена маса убрзо је измакла контроли. Власник је на крају морао да позове полицију, која је на мјесто догађаја стигла с појачањима, док је због ескалације нереда ангажован и полицијски хеликоптер, преноси „Гардијан“.

Према процјени власника, испред локала окупило се око 1.000 људи, док полиција наводи да их је било приближно 300.

Цијена привукла масу

Власник је унапријед рекламирао посебну понуду према којој се ћевап могао купити за свега један евро. У Њемачкој се цијена овог популарног јела, које се припрема од маринираног меса печеног на вертикалном ражњу и служи с поврћем у лепињи или тортиљи, углавном креће између 7,50 и девет евра.

До приближно 2020. године ћевап је коштао између 3,50 и четири евра. Међутим, поскупљење хране и енергената значајно је повећало цијене, па је ово јело постало један од најуочљивијих симбола инфлације у свакодневном животу Нијемаца.

Њемачка је уједно једно од највећих тржишта ћевапа, а годишње се прода више од 1,3 милијарде порција.

Напад на полицајце

Власник је за отварање ангажовао приватне заштитаре који су требали да контролишу окупљене. Ипак, број људи и све већа гужва убрзо су надмашили њихове могућности, због чега је затражена интервенција полиције.

Долазак полицајаца додатно је заоштрио ситуацију. Према ријечима полицијског портпарола, окупљени су на службенике бацали флаше, камење, пиротехничка средства, па чак и електричне тротинете.

Због ескалације насиља позвана су појачања. На крају је на терену било око 100 полицајаца, а у интервенцију је укључен и полицијски хеликоптер.

Огласио се начелник

Начелник полиције у Дортмунду Тим Фроммајер оштро је осудио нападе на полицијске службенике.

- Свако ко прибјегава насиљу, у овом случају поново против полицијских службеника, није млада особа жељна авантуре нити обични изгредник, него криминалац - навео је Фроммајер у саопштењу.

Он је оптужио дио окупљених да су од самог почетка намјеравали да нападну полицију, додајући да се такво понашање уклапа у образац насиља који је у посљедње вријеме забиљежен на различитим скуповима и протестима.

Током полицијске интервенције ухапшено је неколико особа, а код једног од приведених пронађен је гасни пиштољ.

Против више особа биће поднесене пријаве због нарушавања јавног реда и мира, оштећења имовине и вријеђања.

Ћевапи за бескућнике

Полиција није саопштила да ли ће и власник ресторана сносити посљедице због догађаја на отварању локала.

Након инцидента власник је поручио да ће све преостале ћевапе донирати локалној хуманитарној организацији која помаже бескућницима.

(Аваз)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

Дортмунд

Полиција

ћевапи

Туча

Хеликоптер

видео снимак

Коментари (0)

Више из рубрике

Небензја: Русија не пристаје на замрзавање сукоба

Свијет

Небензја: Русија не пристаје на замрзавање сукоба

16 мин

0
Папа Лав XIV одржава своју недељну општу аудијенцију на Тргу Светог Петра у Ватикану, у среду, 4. новембра 2026. године.

Свијет

Папа разговарао са жртвама које су злостављали католички свештеници

25 мин

0
Влада усвојила мјере за смањење рачуна за струју

Свијет

Влада усвојила мјере за смањење рачуна за струју

31 мин

0
Да ли се коначно спрема крај рата?

Свијет

Да ли се коначно спрема крај рата?

38 мин

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима