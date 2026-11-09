Трамп: Абу Даби је шанса за напредак у заустављању рата

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да разговори у Абу Дабију ове седмице, уз посредовање Америке, представљају шансу за напредак у заустављању рату између Русије и Украјине.
На питање да ли је могућ значајан напредак ове седмице, он је у интервјуу Ројтерсу рекао да је то могућност и да би нешто могло да се догоди.
Трамп је рекао да Катар и Саудијска Арабија желе мирно рјешење сукоба у Ирану, али да су САД спремне да наставе војне нападе на Исламску Републику ако то буде потребно.
Трамп, који се раније током дана састао са катарским премијером, додао је да би Катар више волио мирно рјешење, али да је спреман да изврши ударе кад год ми то пожелимо.
"Видјећемо како ће се ствари одвијати. Ја сам спреман", рекао је предсједник САД.
Трилатерални разговори Русије, Украјине и САД заказани су за сутра и прекосутра, преноси Срна.
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