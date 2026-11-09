Иран стоји иза тешког хакерског напада на Француску

Аутор:АТВ редакција
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Француска је оптужила иранску Иранску револуционарну гарду (ИРГЦ) да стоји иза сајбер-напада због којих су прошлог мјесеца широм земље повећане температуре у фрижидерима и замрзивачима у супермаркетима.
Француски министар спољних послова Жан-Ноел Баро изјавио је да је напад био "без преседана, како по обиму, тако и по нивоу агресивности", додајући да ће одговорни бити погођени санкцијама "на европском нивоу".
Иран за сада није одговорио на Бароове оптужбе.
У сајбер-нападу прошлог мјесеца дошло је до загријавања фрижидера и замрзивача у стотинама супермаркета широм Француске, због чега су уништене свјеже и замрзнуте намирнице чија се вриједност процјењује на више милиона евра.
Прошле недјеље, десетине супермаркета у неколико других европских земаља такође су биле погођене сајбер-нападом усмјереним на фрижидере и замрзиваче. За сада није познато да ли су ови инциденти међусобно повезани.
Баро је рекао да напад на француске супермаркете "представља први сајбер-напад великих размера усмјерен на саботажу на нашој националној територији и озбиљан удар на интересе државе и безбједност француског народа".
Додао је да је влада позвала иранског амбасадора у Паризу како би му упутила "веома оштар протест због овог изузетно озбиљног чина".
Француска ће предузети "све друге неопходне и сразмјерне мјере“ као одговор на инцидент, али и како би „одвратила свакога ко би могао да покуша да га понови", навео је Баро.
Одвојено од тога, тужилаштво у Паризу саопштило је у понедјељак да је покренута истрага против шефа офанзивне сајбер-јединице повезане са иранском Исламском револуционарном гардом, као и против његова два замјеника.
Тужитељка Лора Беко именовала је ту јединицу као Шахид Кавех и навела да је повезана са електронским и сајбер-центром Исламске револуционарне гарде.
Шахид Кавех је назив групе хакера за које се вјерује да су директно ангажовани од стране иранског режима.
Хакери су 11. октобра преузели контролу над софтвером који регулише температуру расхладних уређаја у бројним француским супермаркетима.
Нападом је погођено више од 100 продавница ланца Кооперативе У, као и 180 објеката Интермаршеа и његовог бренда Нето.
У појединим продавницама температура у фрижидерима наводно је током ноћи достизала чак 50 степени Целзијуса.
Нападом су погођени и други велики трговински ланци, међу којима су Carrefour, Monoprix и E.Leclerc. Мета је био софтвер данске инжењерске компаније Danfoss.
Овај софтвер омогућава трговинским ланцима да даљински управљају расхладним уређајима.
Раније овог мјесеца догодио се и други талас хакерских напада, у којем је погођено више од 100 продавница широм Европе.
На удару су се нашли супермаркети у Белгији и Луксембургу, док је мањи број објеката погођен у Шведској, Ирској, Холандији, Естонији и Финској.
Одвојено, у августу је дошло до мистериозних кварова на фрижидерима у мањем броју америчких војних база, због чега је пропала храна.
И тај инцидент се истражује као могући намерни сајбер-напад, објавио је BBC, позивајући се на изворе упознате са случајем.
Након неколико таласа напада на расхладне уређаје, стручњаци су почели да нагађају које би хакерске групе могле да стоје иза њих, а Иран се нашао на списку потенцијалних осумњичених.
Иако су двије хакерске групе повезане са Русијом у сриједу преузеле одговорност за нападе, мало ко им је поверовао.
Француска влада није саопштила на основу чега је закључила да иза напада стоји Иран.
Утврђивање одговорности за сајбер-нападе изузетно је тешко јер хакери могу да прикрију своју локацију.
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