Судија донио дуго ишчекивану одлуку о датуму суђења за убиство Чарлија Кирка

Аутор:АТВ редакција
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Судија Тони Граф из Јуте донио је данас дуго ишчекивану одлуку о датуму суђења Тајлеру Робинсону, оптуженом за убиство конзервативног активисте Чарлија Кирка, одредивши да буде одржано у јуну 2028. након што су тужилаштво и одбрана предложили значајно различите датуме за почетак суђења.
Граф је изјавио да ће суђење Робинсону почети 21. јуна 2028. године, а за сам процес предвиђено је 105 дана, пренио је Фокс њуз.
Робинсон (22) је оптужен да је 10. септембра 2025. године убио 31-годишњег Кирка током скупа на Универзитету Јута вели, пуцајући на њега из ловачке пушке са крова зграде на супротној страни универзитетског дворишта.
Тужиоци округа Јута су у судским поднесцима и усменим излагањима предложили 31. јануар 2028. као пожељан датум, уз напомену да би могли да буду спремни и у октобру 2027. године.
Тужиоци су раније рекли да намјеравају да траже смртну казну за Робинсона, подсјећа ЦНН.
Робинсон се у септембру изјаснио да није крив по оптужбама, након дугог прелиминарног рочишта у јулу. Његов тим одбране предложио је крај 2029. године као оквирни термин за почетак суђења.
Једна од адвоката одбране Стаси Висер, изјавила је на рочишту у октобру да је временски оквир који предлаже тужилаштво "непрактичан" због обимне документације коју је потребно прегледати.
Свијет
Тајлер Робинсон негира да је убио Чарлија Кирка
Суд такође настоји да у сарадњи са обема странама избјегне одређивање датума који би се поклапао са суђењима у другим предметима у којима су ови адвокати већ ангажовани, преноси Танјуг.
Темпо одвијања овог случаја наишао је на критике чак и предсједника Доналда Трампа, који је на својој платформи "Глас истине" написао да судија обавља "ужасно лош посао" у вођењу поступка, преноси Фокс њуз.
- Овај случај би требало да буде окончан у року од мјесец дана, а не за три године. Судија скрнави успомену на великог Чарлија Кирка, док му треба читава вјечност да постави питања на која људи већ знају одговоре. Цијела земља исмијава њега и наш "правни систем" - написао је Трамп.
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