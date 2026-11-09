Logo

Судија донио дуго ишчекивану одлуку о датуму суђења за убиство Чарлија Кирка

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
09.11.2026 22:50

Коментари:

0
Слика убијенг Чарлија Кирка
Фото: Tanjug/AP/Kena Betancur

Судија Тони Граф из Јуте донио је данас дуго ишчекивану одлуку о датуму суђења Тајлеру Робинсону, оптуженом за убиство конзервативног активисте Чарлија Кирка, одредивши да буде одржано у јуну 2028. након што су тужилаштво и одбрана предложили значајно различите датуме за почетак суђења.

Граф је изјавио да ће суђење Робинсону почети 21. јуна 2028. године, а за сам процес предвиђено је 105 дана, пренио је Фокс њуз.

Робинсон (22) је оптужен да је 10. септембра 2025. године убио 31-годишњег Кирка током скупа на Универзитету Јута вели, пуцајући на њега из ловачке пушке са крова зграде на супротној страни универзитетског дворишта.

Тужиоци округа Јута су у судским поднесцима и усменим излагањима предложили 31. јануар 2028. као пожељан датум, уз напомену да би могли да буду спремни и у октобру 2027. године.

Тужиоци су раније рекли да намјеравају да траже смртну казну за Робинсона, подсјећа ЦНН.

Робинсон се у септембру изјаснио да није крив по оптужбама, након дугог прелиминарног рочишта у јулу. Његов тим одбране предложио је крај 2029. године као оквирни термин за почетак суђења.

Једна од адвоката одбране Стаси Висер, изјавила је на рочишту у октобру да је временски оквир који предлаже тужилаштво "непрактичан" због обимне документације коју је потребно прегледати.

ČARLI-KIRK-140925

Свијет

Тајлер Робинсон негира да је убио Чарлија Кирка

Суд такође настоји да у сарадњи са обема странама избјегне одређивање датума који би се поклапао са суђењима у другим предметима у којима су ови адвокати већ ангажовани, преноси Танјуг.

Темпо одвијања овог случаја наишао је на критике чак и предсједника Доналда Трампа, који је на својој платформи "Глас истине" написао да судија обавља "ужасно лош посао" у вођењу поступка, преноси Фокс њуз.

- Овај случај би требало да буде окончан у року од мјесец дана, а не за три године. Судија скрнави успомену на великог Чарлија Кирка, док му треба читава вјечност да постави питања на која људи већ знају одговоре. Цијела земља исмијава њега и наш "правни систем" - написао је Трамп.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Суђење

Америка

Чарли Кирк

Тајлер Робинсон

Коментари (0)

Прочитајте више

Тајлер Робинсон, оптужени за смртоносно убиство Чарлија Кирка, присуствује прелиминарном рочишту у 4. окружном суду у Прову, Јута, у петак, 10. јула 2026. године.

Свијет

Откривен мотив убиства Чарлија Кирка

3 мј

0
Слика убијенг Чарлија Кирка

Свијет

Неочекивани обрт у истрази: Метак којим је убијен Чарли Кирк не одговара пушци осумњиченог

7 мј

0
Умро Чарли из "Породичног блага"

Сцена

Умро Чарли из "Породичног блага"

7 мј

0
Слика убијенг Чарлија Кирка

Свијет

Лажно признао убиство Чарлија Кирка: Пријети му до 15 година затвора

9 мј

0

Више из рубрике

Линдзи Кленси посматра како поротници улазе у судницу током суђења за њено убиство на Вишем суду у Плимуту, Масачусетс, у уторак, 1. септембра 2026. године.

Свијет

Суд одбио захтјев одбране Линдзи Кленси: Поново ће јој се судити за убиство дјеце

1 ч

0
Предсједник Доналд Трамп говори на предизборном скупу у дворани „Алико арена”, у кампусу Универзитета Флорида Галф Коуст, у петак, 23. октобра 2026. године, у Форт Мајерсу на Флориди.

Свијет

Трамп: Абу Даби је шанса за напредак у заустављању рата

2 ч

0
Замрзивачи су искључени у продавници ИЦА Баронен у улици Одengatan у Стокхолму, у понедјељак, 2. новембра 2026. године, након што је неколико продавница током ноћи имало проблема са фрижидерима и замрзивачима.

Свијет

Почео је тајни АИ рат који мало ко разумије

3 ч

0
Промотивна продаја ћевапа за један евро у Дортмунду привукла је стотине људи, а отварање локала претворило се у нереде и напад на полицију.

Свијет

Због ћевапа избили нереди: Нападнута полиција, дигнут хеликоптер

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима