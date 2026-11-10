Делегације Русије, Украјине и САД за истим столом: Почињу мировни преговори у Абу Дабију

Аутор:АТВ редакција
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Делегације Русије и Украјине отпутовале су у Абу Даби, гдје данас почињу дводневни трилатерални мировни преговори у којима учествују и Сједињене Америчке Државе.
Прије званичног почетка преговора у Уједињеним Арапским Емиратима, специјални представници америчког предсједника Доналда Трампа, Стив Виткоф и Џаред Кушнер, одржаће низ састанака са украјинским партнерима, као и са представницима Европске уније, НАТО-а, Њемачке, Француске, Велике Британије и Италије.
Шеф руске дипломатије Сергеј Лавров изјавио је да ће прва тачка дневног реда бити питање безбједности Русије, Украјине и региона у цјелини.
Амерички изасланик Џаред Кушнер нагласио је да ће на крају бити неопходни директни разговори између Европе и Русије.
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Амерички предсједник Доналд Трамп поновио је да су Москва и Кијев близу договора, додајући да ће према том споразуму "Украјина мало промијенити облик", али детаље тог плана није износио.
На посљедњим трилатералним преговорима, одржаним у Женеви у фебруару, није постигнут значајнији напредак око окончања сукоба, али дипломатски извори истичу да су се геополитичке околности у међувремену знатно промијениле.
Свијет са пажњом прати дешавања у Абу Дабију, гдје би дводневни сусрет дипломата могао означити прекретницу у преговорима о окончању рата.
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