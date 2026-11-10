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Двоје дјеце и одрасла особа остали заглављени у снијегу: Драматична акција спасавања

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АТВ редакција
10.11.2026 07:05

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Двоје дјеце и одрасла особа остали заглављени у снијегу: Драматична акција спасавања
Фото: pexels / Никита Шелайкин

Права драма одиграла се на Комовима у близини Подгорице када су у сњежним наносима остали заглављени једна одрасла особа и двоје малољетне дјеце. На терен су одмах упућене екипе Службе заштите и спасавања.

"На терену су били командир, руководилац и четири ватрогасца-спасиоца, а акција је у јако тешким временским условима трајала око шест сати. Након вишесатне борбе и јако захтјевне акције, из сњежних сметова на сигурно евакуисана су дјеца и једна одрасла особа", потврђено је за РИНУ у Служби заштите и спасавања Подгорице.

Надлежни апелују на све грађане да прате временске услове и званична саопштења надлежних прије него што се упуте у вожњу преко захтјевних планинских превоја.

(Курир)

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Тагови :

Подгорица

Планина

спасавање

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