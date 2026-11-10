Двоје дјеце и одрасла особа остали заглављени у снијегу: Драматична акција спасавања

Аутор:АТВ редакција
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Права драма одиграла се на Комовима у близини Подгорице када су у сњежним наносима остали заглављени једна одрасла особа и двоје малољетне дјеце. На терен су одмах упућене екипе Службе заштите и спасавања.
"На терену су били командир, руководилац и четири ватрогасца-спасиоца, а акција је у јако тешким временским условима трајала око шест сати. Након вишесатне борбе и јако захтјевне акције, из сњежних сметова на сигурно евакуисана су дјеца и једна одрасла особа", потврђено је за РИНУ у Служби заштите и спасавања Подгорице.
Надлежни апелују на све грађане да прате временске услове и званична саопштења надлежних прије него што се упуте у вожњу преко захтјевних планинских превоја.
(Курир)
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