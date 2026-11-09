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Периш се плашио ући у болницу, неколико сати касније био је мртав

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АТВ редакција
09.11.2026 22:30

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Периш се плашио ући у болницу, неколико сати касније био је мртав
Фото: Facebook/Atletski klub Agram

Полиција је два пута интервенисала у загребачкој болници прије смрти Кристијана Јосипа Периша. Снимци откривају детаље бруталног поступања медицинских техничара.

Према информацијама које је Индекс сазнао из поузданих извора, полиција је кобног дана због Кристијана Јосипа Периша (32) два пута интервенисала у болници у Јанкомиру. Из службених забиљешки о тим интервенцијама произлазе нови детаљи о Перишевом понашању и поступању медицинског особља у сатима прије његове смрти.

Четворица медицинских техничара осумњичена су за тешко убиство пацијента јер су га, према кривичној пријави, током савладавања брутално претукли. Иначе, Периш је и раније био на психијатријском лијечењу у истој болници.

Због хапшења четворице медицинских техничара представници синдиката јутрос су организовали протест испред болнице, а сама болница потврдила је да су тројица добила отказе.

Страх од уласка у болницу

Периш, који је 21. октобра преминуо у Клиници за психијатрију Свети Иван у загребачком Јанкомиру, неколико сати прије смрти говорио је полицајцима да не жели да уђе у болницу јер су га тамо раније гушили и везивали за кревет.

Кристијан Иван Периш

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Такође је пријетио да ће „побити особље и све муслимане“.

Према службеном извјештају, полицајци су у 15.23 часа разговарали са дежурном љекарком Силваном Јелавић, која им је рекла да Периш у почетку није желио да уђе у болницу, већ је сједио на клупи.

Након неког времена ипак је пристао да уђе.

„Не желим да ме доктори дирају, хоћу да причам само с полицијом“, поручио је тада.

Када је ипак ушао у болницу и примио терапију, љекари и полицајци успјели су да успоставе контакт с њим. Лијекови су дјеловали и више није био агресиван.

Друга интервенција полиције

Међутим, полицајци су истог дана поново дошли у болницу око 17 часова, након дојаве друге дежурне љекарке Луције Манце Шењуг.

Према службеној забиљешци, до доласка полиције пацијент је смјештен у кревет и везан. Полицајци су га затекли ошамућеног и дезоријентисаног. Болничко особље га је фиксирало за кревет, након чега више није био агресиван према њима.

И докторка Шењуг навела је да Периш никоме од медицинског особља није пријетио нити их угрожавао, те да нису утврђени елементи прекршаја или кривичног дјела. Полицајци су потом напустили болницу.

Касније се Периш поново пробудио и постао агресиван. Услиједила је интервенција медицинских техничара након које је преминуо.

Раније је објављено да је интервенција забиљежена камерама за видео-надзор. Снимци су приложени као доказ уз кривичну пријаву.

Иако су се током службеног испитивања бранили ћутањем, медицински техничари који су савладавали Периша описали су да је био изузетно агресиван и да је пљувао по њима.

Детаљи снимака видео-надзора

Према полицијском извјештају о прегледу снимка, Периш је лежао будан на кревету, везан каишевима преко ногу, руку и груди.

Тројица медицинских техничара рукама су га притискала уз кревет, док је четврти затезао каишеве. Потом му је један од техничара притиснуо лице, а други ставио јастук на главу.

Двојица су му кољенима притискала врат, док су га остали ударали у главу и стомак. Један од њих ударио га је шаком у лијеву страну грудног коша.

Према опису снимка, осумњичени су наставили да притискају јастук на Перишево лице и кољенима му притискају врат чак и након што је престао да пружа отпор.

У наставку снимка види се покушај реанимације.

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Тагови :

Кристијан Јосип Периш

Загреб

болница

смртни случај

Психијатрија

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