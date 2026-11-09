Аутор:АТВ редакција
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Међу доказима којима истражиоци поткрепљују кривичну пријаву против четворице медицинских техничара из Психијатријске болнице Свети Иван у Јанкомиру због тешког убиства Кристијана Јосипа Периша налазе се и снимци видео-надзора из болничке собе.
Индекс сазнаје да је ријеч о соби за коју се знало да је опремљена камерама, а осим техничара, уз Периша су у том тренутку били и љекари. Техничари су, када је почео Перишев насилни испад, позвани са других одјељења како би покушали да га савладају. Љекари су за сада само свједоци.
Због трагичног догађаја у болници у Јанкомиру јутрос су протестовали медицински техничари и љекари, указујући на тешке услове у којима раде, као и на лошу сарадњу са управом болнице.
Према полицијском извјештају о прегледу снимка надзорне камере из собе 1А, који обухвата период између 20 и 22 часа, Периш је лежао будан на болничком кревету. Тијело му је било везано каишевима за кревет у предјелу скочних зглобова, кољена, руку и грудног коша.
На снимку се, према опису истражилаца, види како медицински техничари М. Л., Н. Х. и М. В. рукама притискају Периша према кревету, док њихов колега И. Б. затеже каиш којим је пацијент био везан.
Затим М. В. притиска Перишево лице, након чега Н. Х. ставља јастук на његово лице. М. В. потом подиже кољено и њиме притиска Перишев врат. Исто чини и Н. Х., који такође кољеном притиска пацијентов врат.
Док двојица техничара притискају Перишев врат, М. В. га десном шаком удара у лијеву страну грудног коша. Потом М. В. и Н. Х. настављају да кољенима притискају његов врат, истовремено држећи јастук на његовој глави.
За то вријеме, према опису снимка, М. Л. и И. Б. поново примјењују силу над Перишем и ударају га у главу и предио стомака.
Према полицијском извјештају, чак и након што је Периш престао да пружа отпор, осумњичени медицински техничари наставили су да му рукама фиксирају тијело и руке, притискају јастук на лице и кољенима притискају врат.
У наставку снимка види се покушај реанимације Периша. Иако тачан узрок смрти још није утврђен, Периш је током инцидента задобио бројне повреде. Шта је било кобно, биће утврђено обдукцијом.
За то вријеме, осумњичени техничари налазе се у истражном притвору како не би утицали на свједоке или поновили кривично дјело, али и због тешких околности кривичног дјела које им се ставља на терет. Ријеч је о тешком убиству особе рањиве због душевног стања. Наиме, Периш је 21. октобра примљен у болницу у потпуно растројеном психичком стању.
Прелиминарним обдукционим налазом утврђени су бројни трагови насиља на Перишевом тијелу. На лицу и тијелу пронађени су крвни подливи, огреботине на кожи и трагови убода медицинским иглама.
Утврђени су преломи ребара, укључујући треће, пето и шесто ребро са десне стране, као и ребара од четвртог до деветог са лијеве стране, те грудне кости. Пронађен је и едем плућа и мозга.
Представник синдиката „Заједно за психијатрију“ и медицински техничар из Јанкомира Аријан Јарић Дауенхауер потврдио је на конференцији за новинаре испред болнице да је управа тројици осумњичених медицинских техничара послала ванредне отказе поштом, али да их они, према информацијама синдиката, још нису примили.
„У овом тренутку ти радници су још увијек запослени у клиници. Ти радници су уједно на боловању. Ми као синдикат 'Заједно' сматрамо да постоје веома јаки основи за оспоравање тих отказа. Сматрамо да постоји могућност да су ти откази незаконити“, рекао је.
„Сматрамо да је апсолутно неправилно да се ти откази уруче, а да још увијек нема ни обдукције, ни детаљне анализе, ни истраге, ни пресуде, како правоснажне, тако ни неправоснажне“, додао је, најавивши да ће синдикат о томе разговарати са адвокатима.
Јарић Дауенхауер изнио је и нове детаље о интервенцији током које је преминуо 32-годишњи Кристијан Јосип Периш.
„Према протоколу и свим стандардима, у свим клиникама, на психијатрији, колико ја знам, пет људи учествује у обуздавању. У овом конкретном случају, колико ја знам, било је укључено осам радника, а обуздавање је и поред тога било веома изазовно“, рекао је.
Једна од запослених потврдила је да је током интервенције била присутна и дежурна љекарка на специјализацији.
„Било је довољно људи приликом фиксирања, током интервенције, а била је присутна и дежурна љекарка на специјализацији. Урађено је све што се могло како би се то спровело мирно, али, нажалост, исход је био кобан, због чега нам је веома, веома жао. Желимо да се то више никада не понови“, рекла је.
Истакла је и да јасни протоколи нису истакнути на одјељењима, али да постоје прописани протоколи за обуздавање пацијената са душевним сметњама.
Додала је да терапију одређује љекар, а примјењују је медицинске сестре и техничари.
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