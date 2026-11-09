Владислав Дајковић осуђен на затворску казну у Албанији

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Слободне Црне Горе Владислав Дајковић осуђен је на затворску казну у Албанији, због чега ће та странка сутра одржати ванредну конференцију за медије.
На конференцији ће бити саопштени детаљи пресуде, као и званичан став Дајковића поводом овог случаја, преноси Адриа.
Поступак против Дајковића покренут је због фотографије коју је прије неколико година направио у Скадру, уз црногорску тробојку и поруку: "Поздрав свима из древног српског града Скадра".
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Албанско тужилаштво теретило га је за кривично дјело подстицања мржње, према члану 265 Кривичног законика Албаније.
Дајковић је раније тврдио да је ријеч о политичком прогону на националној основи.
Детаљи изречене казне и образложење пресуде за сада нису објављени, а очекује се да ће више информација бити саопштено на сутрашњој конференцији.
(Телеграф)
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