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Владислав Дајковић осуђен на затворску казну у Албанији

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АТВ редакција
09.11.2026 21:13

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Владислав Дајковић осуђен на затворску казну у Албанији

Предсједник Слободне Црне Горе Владислав Дајковић осуђен је на затворску казну у Албанији, због чега ће та странка сутра одржати ванредну конференцију за медије.

На конференцији ће бити саопштени детаљи пресуде, као и званичан став Дајковића поводом овог случаја, преноси Адриа.

Поступак против Дајковића покренут је због фотографије коју је прије неколико година направио у Скадру, уз црногорску тробојку и поруку: "Поздрав свима из древног српског града Скадра".

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Албанско тужилаштво теретило га је за кривично дјело подстицања мржње, према члану 265 Кривичног законика Албаније.

Дајковић је раније тврдио да је ријеч о политичком прогону на националној основи.

Детаљи изречене казне и образложење пресуде за сада нису објављени, а очекује се да ће више информација бити саопштено на сутрашњој конференцији.

(Телеграф)

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Тагови :

Владислав Дајковић

Црна Гора

Суђење

Албанија

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