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Трамп: Техеран би желио да постине договор са Америком

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АТВ редакција
10.11.2026 08:22

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током обиласка радова на изградњи балске сале Бијеле куће, у сриједу, 4. новембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да би Техеран желио да постигне договор са Америком.

"Могу вам рећи да би Иран волио да постигне споразум и сазнаћемо да ли ће се то и десити", нагласио је Трамп за америчке медије.

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Арапска медијска кућа "Ел Арабија" јавила је раније да би Америка и Иран ускоро могли да постигну прелиминарне договоре о нуклеарном програму Техерана у склопу нове катарско-пакистанске иницијативе за ограничење обогаћења уранијума на 3,67 одсто.

Вашингтон је тражио смањење нивоа обогаћења иранског уранијума до 60 одсто.

"Ел Арабија" истиче да се разговара о могућности укључења треће државе ради учвршћења договора о нивоима обогаћења уранијума, док се разрађују и услови повратка инспектора Међународне агенције за атомску енергију /ИАЕА/, мада обим њиховог мандата још није утврђен.

Уколико би договор био постигнут, Америка би могла да одмрзне иранска средства у вриједности од шест до девет милијарди долара.

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"Предложена иницијатива такође обухвата и хитно отварање Ормуског мореуза и укидање поморске блокаде", наводи се у медијском извјештају.

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

Техеран

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