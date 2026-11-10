Трамп: Техеран би желио да постине договор са Америком

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да би Техеран желио да постигне договор са Америком.
"Могу вам рећи да би Иран волио да постигне споразум и сазнаћемо да ли ће се то и десити", нагласио је Трамп за америчке медије.
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Арапска медијска кућа "Ел Арабија" јавила је раније да би Америка и Иран ускоро могли да постигну прелиминарне договоре о нуклеарном програму Техерана у склопу нове катарско-пакистанске иницијативе за ограничење обогаћења уранијума на 3,67 одсто.
Вашингтон је тражио смањење нивоа обогаћења иранског уранијума до 60 одсто.
"Ел Арабија" истиче да се разговара о могућности укључења треће државе ради учвршћења договора о нивоима обогаћења уранијума, док се разрађују и услови повратка инспектора Међународне агенције за атомску енергију /ИАЕА/, мада обим њиховог мандата још није утврђен.
Уколико би договор био постигнут, Америка би могла да одмрзне иранска средства у вриједности од шест до девет милијарди долара.
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"Предложена иницијатива такође обухвата и хитно отварање Ормуског мореуза и укидање поморске блокаде", наводи се у медијском извјештају.
(Срна)
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