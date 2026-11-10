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Ваздух нездрав у више градова

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АТВ редакција
10.11.2026 08:14

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Фото: Pexels/ Darya Grey_Owl

Ваздух у више градова у БиХ јутрос је у категорији нездравог, а предњачи Сарајево са индексом загађености 178, подаци су сајта "Еко акција".

Ваздух је нездрав и у Високом, са индексом 177, Какњу 174, Бањалуци 172 и Травнику 155.

прстен, бурме

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Нездрав ваздух може изазвати појаву појачаних симптома и интензитета болести код лица са болестима срца и дисајних органа, попут астме, док би остали становници могли почети осјећати негативан утјецај загађења на здравље.

Због тога је потребно да плућни и срчани болесници, труднице, дјеца и старија лица смање било какве вањске физичке активности, док би продужена или већа напрезања током боравка вани требали би избјегавати и сви остали.

Нездрав за осјетљиве групе јутрос је ваздух у Зеници, Вогошћи, Добоју, Илијашу и Приједору, док је умјерено загађен у Маглају, Тешњу, Јајцу и Мостару.

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Према мјереним параметрима, добар ваздух је у Требињу, Ливну и Бихаћу.

(Срна)

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Тагови :

нездрав ваздух

загађен ваздух

Квалитет ваздуха

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