Годишњица страдања Срба на Казанима, без ријечи о Србима

Аутор:Оља Остојић
Коментари:0
На спомен-обиљежју на Казанима налази се 17 имена, углавном српских. Без одговора на питање ко их је убио, како су страдали и зашто су страдали? Према подацима Тужилаштва БиХ, ексхумирано је 27 тијела.
"Показујемо висок степен одговорности, исто тако и да се сјећамо наших суграђана и да се никад и никоме овај дан не понови. Наравно, и да се не враћам у потпуности на историју, сви они који су направили овај злочин су процесуирани и кажњени", рекао је Самир Авдић, градоначелник Сарајева.
За злочине на Казанима осуђени су припадници 10. брдске бригаде. Њихов командант Мушан Топаловић Цацо убијен је 1993. године, а сахрањен '96. уз највеће државне почасти. Сахрани је присуствовало преко 10.000 људи.
"Исказујемо солидарност са породицама које носе бол због свог губитка, дугујемо им трајно сјећање и непоколебљиву преданост истини", рекао је Луис Кришок, в. д. високог представника.
На данашњем обиљежавању, као ни претходних година, није било чланова породица настрадалих. Међу домаћим званичницима који су се обраћали није се могло чути које су жртве биле националности.
"Данас одајемо почаст убијеним грађанима Сарајева. То је једна сјена која је бачена на одбрану нашег главног града. Наше БиХ", рекао је Нихад Ук, премијер Кантона Сарајево.
Припадници 10. брдске бригаде под командом Мушана Топаловића Цаце приводили су цивиле, претежно српске националности, мучили их и убијали, а тијела бацали у јаму Казани. Ништа то не пише на споменику.
"Сматрам да је оправдано поставити питање зашто у Сарајеву постоје два начина обиљежавања жртава, опис карактера рата и починилаца злочина. Мислим да Сарајево треба бити примјер како поштовати и једне и друге жртве и именовати и злочинце и именовати починиоце. И описати карактер тих злочина", рекао је Душан Шеховац, Удружење „Истина и правда“, Источно Ново Сарајево.
Ових дана Меморијални центар Републике Српске објавио је потресан разговор са Синишом Тешановићем, криминалистичким техничаром који се први спустио у јаму Казани. Његова процјена је да у јами има више од 300 тијела, Каже, над Казанима се Сарајево није надвило.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
11 ч1
Градови и општине
12 ч1
Градови и општине
14 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму