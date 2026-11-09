Од децембра возом од Зворника до Београда

Аутор:Сања Трифковић
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13.децембра у 22:16 у Зворник ће допутовати први воз из Београда. На станици у Каракају, тачно у 4:29 часова укрцаће се први путници за Београд. Сва инфраструктура већ постоји и ово је један од значајнијих пројеката повезивања Републике Српске и Србије.
„Постоји пруга, постоји жељезничка станица, постоје сви потребни услови за одвијање овог жељезничког саобраћаја на овој релацији. Воз сваки дан иде у 4:29 из Зворника и пратићемо у наредном периоду колико ће бити интересовање и како ћемо даље поступати. Наравно, овај ред вожње остаје идућу годину комплетну. Сви путници који прије свега желе да упознају и друге врсте превоза, да то није само друм, већ и жељезница, јер мислим да жељезница даје далеко веће могућности. Можемо да станемо у свакој станици, да повежемо, као што сам добио од градоначелника информацију, аутобус кад креће из Зворника не стаје до Београда. Ово ће бити прилика сигурно возовима да стану и у Шапцу и у Руми и у свим успутним станицама, тако да ће повезати и те градове са Зворником“, рекао је Драган Зеленковић, в.д. директора „Жељезнице Републике Српске“.
Значајно је ово не само за Републику Српску него и за сам град Зворник. На граду је да обезбиједи смјештајне капацитете за посаду из Београда како би се цијели процес заокружио.
„У договору са Железницама Републике Србије, овај пројекат ће кренути у реализацију од 13. децембра ове године. До тада ће се тачно дефинисати начини локалитети, односно станице од Зворника до Београда које који ће бити на том путном правцу. Ја, као што сам већ рекао, јако битан пројекат за развој нашег града, нашег окружења и радујемо се што ће ово све кренути. Ово је први пут да је успостављена ова путна линија Зворник-Београд“, рекао је Бојан Ивановић, градоначелник Зворника.
Република Српска успјела је да се жељезничким путничким саобраћајем повеже са Србијом. Возни саобраћај на релацији Зворник Београд поново је успостављен након 14 година.
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