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У Њемачкој нестала дјевојчица Нуџејма Ибраковић

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АТВ редакција
10.11.2026 08:04

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Нестала дјевојчица Нуџејма
Фото: Приватна архива

У њемачком граду Дуисбургу трага се за 14-годишњом Нуџејмом Ибраковић, која је нестала у понедјељак, 2. новембра.

Породица и ближњи упутили су апел за помоћ, молећи све који имају било какве информације о дјевојчици да се јаве полицији.

Према информацијама из апела који се дијели на друштвеним мрежама, Нуџејма је у понедјељак отишла у школу, али се након тога није вратила кући.

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Посљедњи пут спомиње се подручје Дуисбург-Мајдриха, због чега се посебно моле становници тог дијела града и околине да обрате пажњу и помогну у потрази, преноси "Радиосарајево".

Сви који су је видјели или имају информације о њеном могућем боравишту могу се јавити полицији на број 110 или на контакт телефон 015208674107.

Породица и ближњи моле грађане да подијеле апел како би информација стигла до што већег броја људи. Свака поуздана информација може помоћи у проналаску дјевојчице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Нестанак

потрага

Њемачка

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