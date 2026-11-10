У Њемачкој нестала дјевојчица Нуџејма Ибраковић

Аутор:АТВ редакција
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У њемачком граду Дуисбургу трага се за 14-годишњом Нуџејмом Ибраковић, која је нестала у понедјељак, 2. новембра.
Породица и ближњи упутили су апел за помоћ, молећи све који имају било какве информације о дјевојчици да се јаве полицији.
Према информацијама из апела који се дијели на друштвеним мрежама, Нуџејма је у понедјељак отишла у школу, али се након тога није вратила кући.
Друштво
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Посљедњи пут спомиње се подручје Дуисбург-Мајдриха, због чега се посебно моле становници тог дијела града и околине да обрате пажњу и помогну у потрази, преноси "Радиосарајево".
Сви који су је видјели или имају информације о њеном могућем боравишту могу се јавити полицији на број 110 или на контакт телефон 015208674107.
Породица и ближњи моле грађане да подијеле апел како би информација стигла до што већег броја људи. Свака поуздана информација може помоћи у проналаску дјевојчице.
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