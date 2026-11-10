Огласио се возач српског аутобуса након трагедије код Загреба: "Није тачно да сам заспао"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Држављанин Србије Дејан В. (55), возач аутобуса у којем су у недељу ујутру, недалеко од Загреба, погинуле две особе, док су 33 повређене, од којих шест тешко, наредних месец дана провешће у притвору Реметинец, одлуком дежурне судије Жупанијског суда у Великој Горици.
Општинско државно тужилаштво у Новом Загребу, гдје је данас у касним поподневним сатима саслушан након низа компликација, затражило је притвор због опасности од бјекства и понављања кривичног дјела.
Он је најпре приведен тужилаштву у Великој Горици, али је тамо поступак застао.
Видно потресен цјелокупном ситуацијом и последицама које ће га, како се наводи, пратити до краја живота, Дејан В, запослен у "Ниш експресу", изнео је одбрану пред тужилаштвом, сазнаје Јутарњи лист.
Ријеч је о мушкарцу са дугогодишњим возачким искуством. Како је сам рекао, камионе вози 20 година, а аутобусе седам.
"Био сам одморан и наспавао сам се током вожње, а онда смо се колега и ја замијенили на одморишту. Наједном ми је током вожње нагло пао шећер. Иначе имам здравствених проблема са шећером", рекао је, како незванично сазнаје Јутарњи лист, Дејан В.
Свијет
Делегације Русије, Украјине и САД за истим столом: Почињу мировни преговори у Абу Дабију
Тиме је одбацио тврдње бројних путника из аутобуса који су за тај медиј у болници рекли да је возач заспао, и то недуго након што је преузео вожњу.
Он је ухапшен још у недјељу, након што су му саниране повреде, и од тада се налазио под надзором полиције.
"Никада више нећу сјести за волан", истакао је осумњичени пред органима гоњења, додајући да никада није бјежао од одговорности, па неће ни сада.
Ријеч је о трагедији која се догодила на 61. километру дионице између саобраћајних чворова Иванић-Града и наплатне станице Загреб-исток. Полицијски увиђај трајао је пуних седам сати.
Утврђено је да се аутобус у тренутку несреће, око 7.25 сати ујутру, није кретао средином обележене саобраћајне траке, већ је скренуо удесно, прешао преко зауставне траке и слетио са коловоза.
Том приликом пробио је металну заштитну ограду, након чега је наставио неконтролисано да се креће и преврнуо се.
Припаднике хитних служби на мјесту несреће дочекали су стравични призори. Живот су изгубиле 17-годишња држављанка Црне Горе и 53-годишња жена поријеклом из Сплита, која је живјела у Загребу.
Од осталих путника, петоро је задобило тешке тјелесне повреде - четворо држављана Србије и једна држављанка Хрватске.
Још 25 путника лакше је повријеђено. Међу њима је било 18 држављана Србије, троје држављана Хрватске, као и по један држављанин Белорусије, Румуније, Босне и Херцеговине и Мађарске.
Министарка здравља Хрватске Ирена Хрстић изјавила је у понедјељак да је од 11 особа хоспитализованих након недјељне саобраћајне несреће на ауто-путу А3 код Иванић-Града, њих петоро припремљено за отпуст из болнице.
Ниједан пацијент није животно угрожен.
"На крају је хоспитализовано 11 особа, од којих се пет припрема за отпуст. Клиничко стање пацијената је добро, нико није животно угрожен, док ће остали и даље бити под надзором", рекла је Хрстић новинарима уочи конференције Хине "Здравствени изазови данашњице".
Аутобус који је из Београда кренуо са два возача и 33 путника, до границе је саобраћао без проблема.
На граничном прелазу путници су у колони провели сат и по, а након уласка у Хрватску аутобус се зауставио на првом одморишту поред бензинске станице Ине.
Ту су се задржали око 20 минута, током којих су одморили и попили кафу.
Већ тада је свима било јасно да неће стићи у Загреб у предвиђено вријеме, око шест сати ујутру, па су поједини путници почели да се организују.
Били су свјесни да ће каснити на крајња одредишта, али и пропустити пресједана на друге аутобусе.
Недуго прије несреће, први возач, који је аутобус преузео у Београду, замијенио се са колегом на одморишту. Међутим, око 7.25 сати, док су се приближавали Загребу, мирна вожња претворила се у трагедију.
Од 17-годишње Василије П, ученице Умјетничке школе у Краљеву, која је погинула путујући у Праг на симпозијум умјетничких школа, емотивно су се опростили пријатељи, наставници и школа.
Они су открили и да су у несрећи повријеђени још један наставник и ученик, али да њихове повреде нису опасне по живот.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Регион
10 ч0
Регион
12 ч0
Регион
16 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму