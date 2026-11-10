Два ученика напала дјечака: Полиција открила шта се догодило у сарајевској основној школи

Аутор:АТВ редакција
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Ученик је задобио повреде у основној школи јуче у сарајевском насељу Добриња када су на њега насрнула друга два ученика.
Како је званично потврђено из Управе полиције МУП-а КС, овај догађај се десио у ОШ "Скендер Куленовић".
Хроника
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"Око 16 сати, директорица ОШ "Скендер Куленовић" је позвала полицију, обавијестивши да су током великог одмора, два ученика напала једног ученика, те му физичком снагом нанијели повреде, због чега су позвали Хитну помоћ. Полицијски службеници су изашли на терен, обављен је увиђај, а нападнутом ученику је на КЦУС констатована лака тјелесна повреда", потврдила је за "Аваз" портпаролка Управе полиције МУП-а КС Мерсиха Новалић.
Обавијештен је дежурни тужилац КТКС који је догађај оквалификовао као кривично дјело Насилничко понашање, додала је Новалић.
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