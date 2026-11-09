Аутор:АТВ редакција
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Окружно јавно тужилаштво Приједор подигло је оптужницу против мушкарца из Крупе на Уни чији су иницијали Д.М. јер је млађој малољетници слао фотографије и снимке њене мајке са сексуалним садржајима, објавило је данас ово тужилаштво.
Он се терети за кривично дјело упознавање дјеце са порнографијом, за шта је прописана казна затвора од шест мјесеци до три године.
За кривично дјело шумска крађа оптужен је пензионер Ђ.С. из Приједора јер је у туђој шуми оборио 10 стабла букве и осам стабала храста, укупне дрвне масе 7,71 метар кубни.
За ово кривично дјело прописана је новчана или казна затвора до двије године.
Приједорско тужилаштво данас је објавило и оптужницу против осуђиваног А.У. из Приједора који је малољетном лицу 2019. године у свом стану продао марихуану и дао џоинт.
Оптужена су и два мушкарца из Козарске Дубице, И.Р. и осуђивани Д.А, због физичког напада на малољетника и наношење лакших повреда.
Терете се за кривично дјело тјелесна повреда за које је прописана новчана или казна затвора до једне године.
Оптужнице су потврдили основни судови у Приједору, у Новом Граду или у Козарској Дубици, преноси Срна.
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