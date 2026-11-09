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Крио се у Србији: Одбјегли Грачанин осуђен због пљачке трговца девизама у Бањалуци

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Новинар АТВ Огњен Матавуљ
09.11.2026 14:58

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Милан Грачанин (21) из Бањалуке, који је ухапшен у Суботици на основу међународне потјернице Основног суда у Бањалуци, потражује се због издржавања казне од три и по године затвора за кривично дјело разбојништво.

Како сазнаје АТВ потјерница за Грачанином расписана је у септембру ове године, јер се није одазвао у затвор по пресуди Окружног суда у Бањалуци због пљачке трговца девизама С.Л. коме је заједно са малољетним В.Р. отео око 2.500 КМ.

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Хроника

Ухапшен одбјегли Милан Грачанин

Пресуда изречена у јануару ове године и то на основу споразума о признању кривице. Пресуда је, у међувремену, постала правоснажна, а Грачанин је затвор покушао избјећи одласком у Србију.

Данима пратили трговца девизама

Разбојништво за које је осуђен догодило се 2. марта 2023. године. У пресуди се наводи да су Грачанин и малољетник у Господској улици у Бањалуци уочили С.Д. како тргује девизама, држећи већу своту новца. У више наврата жртву су пратили и критичног дана су га сачекали испред зграде у којој станује. Човјеку су ”сложили” причу да су дошли код колеге, које неће да им откључа улазна врата.

Напали га у хаустору

Не сумњајући да се ради о разбојницима С.Л. им је откључао врата зграде. Међутим, чим су ушли Грачанин је ударио С.Л. шаком у главу. Од ударца човјек је пао на под, а оба разбојника наставила су га ударати ногама и рукама по глави и тијелу. Малољетник је од жртве узео торбицу у којој се налазило 2.500 КМ и лична документа и затим су побјегли.

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Подијели:

Тагови :

Милан Грачанин

хапшење

Међународна потјерница

пресуда

Разбојништво

Окружни суд Бањалука

Основни суд Бањалука

Коментари (3)

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