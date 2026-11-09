Ухапшен одбјегли Милан Грачанин

Аутор:АТВ редакција
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Бјегунац Милан Грачанин ухапшен је на подручју Суботице у Србији у оквиру акције "Робер", саопштено је из Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Њега су лоцирали службеници Тима за циљане потраге Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске, у сарадњи са ФАСТ јединицом МУП-а Србије.
За Грачанином Основни суд у Бањалуци расписао је међународну потјерницу због извршеног кривичног дјела разбојништво из Кривичног законика Републике Српске, преноси "Срна".
Грачанина су ухапсили припадници ФАСТ јединице МУП-а Србије и у вези с њим биће предузете законом предвиђене мјере ради екстрадиције и предаје надлежним судским органима у БиХ, односно у Републици Српској.
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