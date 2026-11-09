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Ухапшен одбјегли Милан Грачанин

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АТВ редакција
09.11.2026 14:26

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Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Бјегунац Милан Грачанин ухапшен је на подручју Суботице у Србији у оквиру акције "Робер", саопштено је из Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Њега су лоцирали службеници Тима за циљане потраге Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске, у сарадњи са ФАСТ јединицом МУП-а Србије.

За Грачанином Основни суд у Бањалуци расписао је међународну потјерницу због извршеног кривичног дјела разбојништво из Кривичног законика Републике Српске, преноси "Срна".

Грачанина су ухапсили припадници ФАСТ јединице МУП-а Србије и у вези с њим биће предузете законом предвиђене мјере ради екстрадиције и предаје надлежним судским органима у БиХ, односно у Републици Српској.

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Тагови :

Милан Грачанин

хапшење

Разбојништво

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