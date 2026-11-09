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У стравичној несрећи у Норвешкој погинуо 12-годишњи дјечак из БиХ

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09.11.2026 18:54

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Дванаестогодишњи Ибрахим Мујановић, поријеклом из Љубушког, погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у четвртак, 5. новембра, на ауто-путу Е18 у Норвешкој.

До несреће је дошло када је аутомобил у којем се налазила осмочлана породица проклизао и преврнуо се на кров.

Норвешка полиција пријаву о несрећи примила је у 6.27 часова, након чега су на мјесто догађаја упућене хитне службе.

Несрећа се догодила на дионици ауто-пута Е18, између петљи Боместад и Рингдал, у правцу Сандефјорда.

У аутомобилу се налазило осам чланова породице из Кристијансанда, односно двоје одраслих и шесторо дјеце школског узраста.

Дванаестогодишњем Ибрахиму, нажалост, није било спаса, а љекари су на мјесту несреће констатовали смрт.

Још једно дијете задобило је тешке повреде, због чега је хеликоптером пребачено у болницу Улевол (Ullevål) у Ослу. Полиција је касније потврдила да је његово здравствено стање стабилно и да није животно угрожено.

Остали чланови породице превезени су у болницу у Тенсбергу.

Идентитет страдалог дјечака норвешка полиција објавила је уз сагласност његове породице.

Ибрахим је био ученик седмог разреда школе Вогсбигд (Vågsbygd) у Кристијансанду, коју похађају и троје његове браће и сестара.

Директорка школе Елинор Скаја Ас у изјави за норвешке медије описала је Ибрахима као дивног дјечака, којег су школски другови веома вољели.

"Наше мисли су уз породицу. Био је сјајан дјечак и недостајаће нам", поручила је директорка.

Како преноси портал Љубушаци (Ljubušaci.com), породица Мујановић поријеклом је из Љубушког, а већ дужи низ година живи у норвешком граду Кристијансанду.

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Тагови :

Норвешка

Саобраћајна несрећа

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