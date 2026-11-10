Нафта у свијету најјефтинија од августа, а дизел у БиХ најскупљи у посљедња три мјесеца

Аутор:АТВ редакција
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Брент је пао на најнижи ниво од августа због наде у крај рата с Ираном, али се то не види на пумпама у БиХ.
Просјечан литар дизела кошта 3,82 КМ, највише у посљедња три мјесеца.
Брент, референтна нафта за Европу, јутрос се у азијском трговању креће око 92 долара по барелу. Како преноси "Блумберг", цијена се стабилизовала након што је у понедјељак пала на најнижи ниво од августа. Тржиште рачуна на дипломатски крај рата на Блиском истоку.
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Пад траје већ другу седмицу. Брент је 2. новембра био изнад 107 долара. Према подацима "БлекРока", само прошле седмице појефтинио је 17 одсто.
Додатни притисак на цијене дошао је након што је амерички предсједник Доналд Трамп изјавио да је мало вјероватно да ће одобрити нове ударе на Иран ако преговори о нуклеарном програму и поновном отварању Ормуског мореуза буду напредовали.
На пумпама у БиХ слика је обрнута. Према подацима Федералног министарства трговине (еОПЦ) просјечна цијена дизела 9. новембра била је 3,82 КМ по литру, што је највиши просјек у посљедња три мјесеца. У односу на 9. август дизел је скупљи за 45 фенинга, односно 13,3 одсто. Од 4. новембра просјек је порастао још за један фенинг.
Разлике међу пумпама су велике. Најјефтинији дизел је у Бихаћу, по 3,63 КМ, а најскупљи на једној пумпи на Илиџи, по 4,13 КМ. На резервоару од 50 литара то је разлика од 25 КМ.
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Бензин Супер 95 у просјеку кошта 3,27 КМ, а најјефтинији је у Домаљевцу и Шамцу, по 2,95 КМ. Његов просјек је од 7. новембра пао за два фенинга. Аутогас је у просјеку 1,48 КМ по литри.
Тржишта данас чекају податке о инфлацији у САД и кинеској спољној трговини. Америчка инфлација могла би утицати на одлуку америчке централне банке о каматама у децембру, а тиме и на кретање долара и нафте, преноси "Кликс".
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