Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Несвакидашња ситуација забиљежена је данас на брзој цести у правцу Бањалуке, када је пацијент искористио застој у саобраћају и побјегао из возила Хитне помоћи које га је превозило из Приједора. У потјеру за њим укључили су се полицајац из пратње, али и припадници Специјалне антитерористичке јединице (САЈ).
Свему је претходила саобраћајна незгода у близини Приједорске петље, због које су створене велике гужве и успорен саобраћај на овој дионици.
Возило Хитне помоћи из Приједора, које се кретало у полицијској пратњи, због насталог застоја морало је да успори. Тај тренутак искористио је пацијент, који је изненада напустио возило и почео да бјежи, сазнаје Провјерено.инфо.
Република Српска
Ко напушта опозицију? Додик Вукановићу дао папирић са списком прелазака
Полицајац који је био у пратњи одмах је реаговао и кренуо за њим. Истовремено су из супротног правца наишли припадници САЈ-а, који су примијетили особу у бјекству и укључили се у потјеру.
Захваљујући брзој реакцији полиције, пацијент је убрзо савладан, након чега је поново смјештен у возило Хитне помоћи.
Овај несвакидашњи догађај потврђен је за портал „Провјерено“.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
5 ч0
Хроника
8 ч0
Хроника
9 ч3
Хроника
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму