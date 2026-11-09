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Пацијент побјегао из Хитне помоћи код Бањалуке: Полицајац кренуо за њим, реаговао и САЈ

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АТВ редакција
09.11.2026 21:30

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Пацијент побјегао из Хитне помоћи код Бањалуке: Полицајац кренуо за њим, реаговао и САЈ
Фото: Provjereno.info

Несвакидашња ситуација забиљежена је данас на брзој цести у правцу Бањалуке, када је пацијент искористио застој у саобраћају и побјегао из возила Хитне помоћи које га је превозило из Приједора. У потјеру за њим укључили су се полицајац из пратње, али и припадници Специјалне антитерористичке јединице (САЈ).

Свему је претходила саобраћајна незгода у близини Приједорске петље, због које су створене велике гужве и успорен саобраћај на овој дионици.

Возило Хитне помоћи из Приједора, које се кретало у полицијској пратњи, због насталог застоја морало је да успори. Тај тренутак искористио је пацијент, који је изненада напустио возило и почео да бјежи, сазнаје Провјерено.инфо.

Dodik papirić

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Полицајац који је био у пратњи одмах је реаговао и кренуо за њим. Истовремено су из супротног правца наишли припадници САЈ-а, који су примијетили особу у бјекству и укључили се у потјеру.

Захваљујући брзој реакцији полиције, пацијент је убрзо савладан, након чега је поново смјештен у возило Хитне помоћи.

Овај несвакидашњи догађај потврђен је за портал „Провјерено“.

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Тагови :

Хитна помоћ

пацијент

Полиција

Специјална антитерористичка јединица

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