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Градоначелница Ужица поднијела оставку

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АТВ редакција
10.11.2026 09:29

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Јелена Раковић Радивојевић, градоначелница Ужица
Фото: Facebook

Градоначелница Ужица Јелена Раковић Радивојевић поднијела је оставку на ту функцију из здравствених разлога, како би се у потпуности посветила лијечењу и опоравку.

Раковић Радивојевић била је на челу Ужица у два узастопна мандата, од 2020. године, када је постала прва жена изабрана на функцију градоначелника у историји тог града. Други пут је изабрана у јулу 2024. године, када јој је повјерен нови четворогодишњи мандат.

Током обављања функције била је ангажована на пројектима развоја града, унапређењу инфраструктуре, здравства, образовања, културе и других области значајних за живот грађана.

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Из Града Ужица упутили су јој захвалност за досадашњи рад, труд и посвећеност, уз жеље за успјешно лијечење, добро здравље и брз опоравак.

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Тагови :

Јелена Раковић Радивојевић

Ужице

Градоначелник

оставка

здравствени проблеми

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