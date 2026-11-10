Градоначелница Ужица поднијела оставку

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелница Ужица Јелена Раковић Радивојевић поднијела је оставку на ту функцију из здравствених разлога, како би се у потпуности посветила лијечењу и опоравку.
Раковић Радивојевић била је на челу Ужица у два узастопна мандата, од 2020. године, када је постала прва жена изабрана на функцију градоначелника у историји тог града. Други пут је изабрана у јулу 2024. године, када јој је повјерен нови четворогодишњи мандат.
Током обављања функције била је ангажована на пројектима развоја града, унапређењу инфраструктуре, здравства, образовања, културе и других области значајних за живот грађана.
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Из Града Ужица упутили су јој захвалност за досадашњи рад, труд и посвећеност, уз жеље за успјешно лијечење, добро здравље и брз опоравак.
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