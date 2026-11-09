Информер остаје без јутарњег програма, РЕМ изрекао забрану

Аутор:АТВ редакција
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Регулаторно тијело за електронске медије (РЕМ) изрекло је санкције телевизијама Информер и Прва због кршења правила медијског извјештавања
Регулаторно тијело за електронске медије (РЕМ) изрекло је санкције телевизијама Информер и Прва због кршења правила медијског извјештавања током изборне кампање. Информер ће седам дана бити без јутарњег информативног програма, док је телевизији Прва забрањено емитовање емисије "Вести" на један дан.
Телевизија Информер објавила је да је добила рјешење РЕМ-а којим јој се забрањује емитовање емисије "Прве инфо" и истоврсних програмских садржаја, почевши од сутра.
Информер неће моћи емитовати јутарњи информативни програм у термину од 7 до 8:30 сати. Забрана се односи и на друге садржаје истог типа, чак и ако им се промијене назив, вријеме емитовања или друге карактеристике.
Савјет РЕМ-а је на сједници одржаној 4. новембра изрекао забрану емитовања емисије "Прве инфо" телевизији Информер у трајању од седам дана. Телевизији Прва изречена је једнодневна забрана емитовања емисије "Вести", као и петодневна забрана емитовања "Јутарњег програма".
Мјера против Информера изречена је због тога што је водитељица емисије "Прве инфо" током предизборне кампање изнијела политички став. Савјет РЕМ-а оцијенио је да је тиме почињена нарочито тешка повреда Закона о електронским медијима.
Главни и одговорни уредник Информера Драган Ј. Вучићевић оцијенио је да је Савјет РЕМ-а поступио незаконито, па чак и неуставно. Најавио је да ће такву одлуку оспоравати пред судовима, укључујући и Уставни суд.
(Аваз)
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