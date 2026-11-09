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Тужилаштво тражи хитну провјеру због информација о одвођењу Баке Прасета

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АТВ редакција
09.11.2026 17:21

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Бака Прасе
Фото: Youtube/BakaPrase

Како незванично сазнаје Курир, поводом навода објављених на друштвеним мрежама и у појединим медијима о "одвођењу Баке Прасета од стране маскираних лица", Више јавно тужилаштво у Београду наложило је полицији да хитно истражи ове наводе.

Полицији је наложено да изврши теренске провјере и предузме друге радње и мјере у оквиру својих овлашћења у циљу провјере околности овог случаја.

Подсјетимо, на званичном Инстаграм профилу инфлуенсера и јутјубера Бака Прасета објављена је информација да је приведен, након чега се ова вест проширила друштвеним мрежама.

Испод ове објаве потписан је његов тим. И даље нема званичне потврде да је информација тачна, а оглашавање са званичног профила Баке Прасета можете да прочитате у наставку:

Бака Прасе

Сцена

Маскирани људи одвели Баку Прасе: Тврди се да је приведен

(Курир)

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Тагови :

Богдан Илић

Бака Прасе

Tužilaštvo

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