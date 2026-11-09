Детаљи ужаса на Златибору: У апартману у ком је боравила настрадала Рускиња има крви

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Полиција и Више јавно тужилаштво у Ужицу настављају рад на расвјетљавању околности под којима је данас прије подне настрадала држављанка Русије, чије је тијело пронађено на платоу испред једне стамбене зграде на Златибору.
Како смо већ објавила, тијело руске држављанке старе око 20 година нађено је на платоу испред зграде у којој је она претходно боравила у изнајмљеном апартману.
Истражитељи утврђују идентитет особа које су боравиле у апартману на Златибору из којег је, под још неразјашњеним околностима, дјевојка пала. Према информацијама извора блиског истрази, у апартману је било више особа.
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"Све указује на то да је у апартману било више особа које су славиле, вјероватно, нечији рођендан. Такође, у апартману су нађени трагови крви. Полиција ради на утврђивању индетитета особа које су биле у том апартману", сазнајемо од извора блиског истрази.
Поред тога, претпоставља се да су те особе долазиле из других зграда са апартманским смјештајем, као и оближњег хотела.
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У току су провјере и прикупљање информација из тих објеката како би се утврдило ко је све био присутан, а прегледају се и снимци са сигурносних камера.
Идентитет настрадале дјевојке за сада није званично саопштен, а истрага би требало да утврди шта се догађало у соби и под којим околностима је дошло до њеног пада. За сада се не искључује ни могућност да је девојка жртва злочина.
(Курир)
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