Александар Чупић предложен за предсједника Народне скупштине

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат за предсједника Народне скупштине са Студентске листе објавиће студентски покрет, а до тада сви факултети износе своје предлоге. Студенти Саобраћајног факултета Универзитета у Београду кандидоваће професора Александра Чупића, познатог говорника са студентских скупова.
Након што је одлазећа председница Скупштине Србије Ана Брнабић јуче заказала седницу за уторак 17. октобар, најављено је и да ће Студентска листа објавити свог кандидата за предсједника овог тијела, пише Нова.рс.
Наиме, истог дана је некадашњи гувернер Народне банке Србије и кандидат за посланика са листе "Студентска листа - Студенти побеђују" Дејан Шошкић изјавио да ће кандидата за предсједника Скупштине саопштити студентски покрет.
До коначне објаве, факултети дају своје предлоге, а потом слиједи гласање. Према сазнању Нове, студенти Саобраћајног факултета у Београду предложили су да највишу функцију у Парламенту обавља професор Александар Чупић.
У документу у који смо имали увид пише да је “у току изјашњавање пленума о модалитету избора скупштинских функција и састављања Владе”.
У овом документу Саобраћајног факултета пише да је “Приједлог за предсједника Народне скупштине Републике Србије проф. Александар Чупић”. Уз предлог је приложена и његова радна биографија.
Трагом ове информације позвали су професора Чупића како бисмо добили коментар на предлог његових студената.
“О кандидату ће се изјаснити студенти када донесу коначну одлуку. Нисам упознат са приједлозима, тако да не бих могао да коментаришем поменуту функцију. Најбоље да сачекамо студенте”, рекао је кратко проф. Чупић.
Подсјетимо да је професор Чупић привукао пажњу јавности након што је на скупу Студентске листе у Сурчину отпјевао обраду народне пјесме "Хајде Јано", са стиховима посвећеним подршци студентима. Пјесма је убрзо стекла велику популарност и постала незванична химна Студентског покрета. Професор се такође истакао својим дјелима и раније, када је заједно са својом породицом организовао смјештај за студенте који су пјешачили ка Крагујевцу.
Професор Александар Чупић је доктор наука и доцент на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, на којем ради дуже од двије деценије. Његов академски рад везан је за поштански саобраћај, транспортне мреже и примјену информационих технологија.
Докторску дисертацију под називом "Пројектовање транспортних мрежа применом еволуционог рачунарства: мрежа за пренос експрес поштанских пошиљака" одбранио је 25. децембра 2014. године на овом факултету.
Поред академске каријере, Чупић се бави и пољопривредом. Живи у Сопоту, гдје са породицом води пољопривредно газдинство.
У разговору за Novu.rs раније је навео да својим примјером жели да покаже да је могуће напустити град, развити успјешно пољопривредно газдинство и подизати шесторо дјеце.
Професор Чупић налази се на 51. мјесту изборне листе "Студентска листа - Студенти побеђују".
Иначе, до избора новог предсједника парламента сједницом ће предсједавати најстарији народни посланик, професор Стојан Раденовић. На сједници, у уторак 17. новембра, у 10 часова, планирано је да на дневном реду буде шест тачака: потврђивање мандата народних посланика, избор предсједника и потпредсједника Народне скупштине, именовање генералног секретара, избор чланова скупштинских радних тела и избор сталних парламентарних делегација у међународним институцијама.
Кандидат Студентске листе, некадашњи гувернер НБС Дејан Шошкић, у јучерашњем гостовању у емисији Утисак недеље, осврнуо се на најављену сједницу, рекавши да ће након конституисања Парламента "ствари почети да убрзавају". Истакао је и да ће Парламент као законодавно тијело почети да функционише, да ће бити формирани скупштински одбори, па затим и Влада Србије, као и да ће читав процес бити завршен предсједничким изборима до краја године.
"Студенти знају да ова група изабраних људи са студентске листе која ће ући у Парламент, по слову закона постаје власник мандата и она самостално одлучује. Ми ћемо ући у један нормалан политички процес", рекао је Шошкић.
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