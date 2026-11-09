Познато шта се десило са Баком Прасетом, чека га кривична пријава

Аутор:АТВ редакција
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Након провјера навода објављених на друштвеној мрежи Инстаграм, на профилу "Бака прасе", Више јавно тужилаштво у Београду и полицијски службеници Полицијске станице Савски венац утврдили су да су информације о наводном одвођењу Богдана Илића од стране маскираних особа и његовом хапшењу због повезаности са Алта банком лажне, незванично сазнаје Телеграф.
Како сазнаје Телеграф, Богдан Илић је током комуникације са полицијом објаснио да је спорне наводе објавио у оквиру снимања видео-клипа који планира да постави на свој Јутјуб канал.
Ипак, надлежни су оцијенили да је објављивањем оваквих информација на свом Инстаграм профилу изазвао ширење панике у јавности.
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Због тога ће против њега бити поднијета кривична пријава Посебном одјељењу за борбу против високотехнолошког криминала Вишег јавног тужилаштва у Београду, због сумње да је извршио кривично дјело изазивање панике и нереда.
Како је Телеграф раније писао, пометња је настала након што је на његовом званичном Инстаграм профилу осванула објава да је приведен, што је у рекордном року изазвало лавину реакција, спекулација и дељења на интернету, а поједини медији пренели су наводе о мистериозном "одвођењу од стране маскираних особа".
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Због озбиљности тврдњи и узнемирења јавности, Више јавно тужилаштво је одмах реаговало. Полицијским службеницима је издат налог да изађу на терен, прикупе сазнања и предузму све законске мјере и радње из своје надлежности како би се утврдило шта се заправо догодило - да ли је реч о стварном полицијском поступању, инциденту или још једном у низу маркетиншких трикова и несланих шала на друштвеним мрежама.
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